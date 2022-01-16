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(Özel haber) Jacob Serdar Tuygun: "Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye sporcular getirip sporcu sağlık turizmi yapmak istiyoruz" - Son Dakika

(Özel haber) Jacob Serdar Tuygun: "Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye sporcular getirip sporcu sağlık turizmi yapmak istiyoruz"

16.01.2022 13:44

- (Özel haber) Jacob Serdar Tuygun: "Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye sporcular getirip sporcu sağlık turizmi yapmak istiyoruz" Türk Amerikan Spor Derneği Başkanı Jacob Serdar Tuygun, dernek olarak Türkiye'de sağlık turizmi ile ilgili bir merkez oluşturacaklarını ifade ederek, "Amerika...

- (Özel haber) Jacob Serdar Tuygun: "Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye sporcular getirip sporcu sağlık turizmi yapmak istiyoruz"

İSTANBUL - Türk Amerikan Spor Derneği Başkanı Jacob Serdar Tuygun, dernek olarak Türkiye'de sağlık turizmi ile ilgili bir merkez oluşturacaklarını ifade ederek, "Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye sporcular getirip sporcu sağlık turizmi yapmak istiyoruz" dedi.

Türk Amerikan Spor Derneği Başkanı Jacob Serdar Tuygun, İhlas Haber Ajansı'na Türk Amerikan Spor Derneği olarak Türkiye'de kurmayı planladıkları sağlık turizmi merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tuygun, Türk Amerikan Spor Derneği olarak yetenekli sporcuları Amerika ve Avrupa takımlarına kazandırmak istediklerinin altını çizerek, "Türk Amerikan Spor Derneği'nde uzun süredir çalışmalar yapıyorduk. Pandemiden dolayı biraz beklemeye karar vermiştik. Şimdi kendi ofisimizi Türkiye'de kurduk, 1.5 ay oldu kuralı. Türkiye'de daha aktif olarak çalışmalara başlayacağız. Bu konuda sporcularla, öğrencilerle Amerika'da yetenekli öğrencilere vermiş olduğumuz burslarla ilgili çalışmalar vardı. Bunun yanı sıra sporcularla ilgili bazı birebir çalışmalar yaparak Amerika'daki takımlara yetenekli sporcular kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye sporcular getirip sporcu sağlık turizmi yapmak istiyoruz"

Serdar Tuygun, Türkiye'de sporcu sakatlıkları ile ilgili bir merkez yapacaklarını dile getirerek, "Türk Amerikan Spor Derneği olarak daha önce biliyorsunuz, Türkiye'den herkes yurt dışına gidiyordu ama şu anda Türkiye'de sağlık turizmi bizi bir numaraya taşıdı diye düşünüyorum. Pandemi sürecinde her yer kapanınca Amerika, Almanya ve Türkiye ilk üçteydi ama pandemiden sonra Türkiye 1 numaraya yükseldi. Hem doktorlar üzerine hem hastaneler hem devletin sunmuş olduğu yardımlar. Bir de bunun yanında turizm olarak. Biz de Türk Amerikan Spor Derneği olarak bundan sonra Türkiye'den, Avrupa'ya ve Amerika'ya değil Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye sporcular getirip, sporcu sağlık turizmi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili Amerika'da çalışmalarımız ve partnerlerimiz var. Kendimize Türkiye'de ilerleyen dönemde tesis kurmak istiyoruz. Şu anda belge ve ruhsatlarımıza başvurduk. Hastanelerle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Spor sağlık turizmi olarak da Amerika ve Avrupa'dan hastalar getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Özel haber) Jacob Serdar Tuygun: Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye sporcular getirip sporcu sağlık turizmi yapmak istiyoruz
(Özel haber) Jacob Serdar Tuygun: Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye sporcular getirip sporcu sağlık turizmi yapmak istiyoruz
(Özel haber) Jacob Serdar Tuygun: Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye sporcular getirip sporcu sağlık turizmi yapmak istiyoruz

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Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Jacob Serdar Tuygun: 'Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye sporcular getirip sporcu sağlık turizmi yapmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


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