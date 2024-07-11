Özel Sporcu Ebrar Keskin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Mücadele Edecek - Son Dakika
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Özel Sporcu Ebrar Keskin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Mücadele Edecek

Özel Sporcu Ebrar Keskin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda Mücadele Edecek

Ebrar Keskin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında başarılı olmak istediğini belirtti. 17 yaşındaki Ebrar Keskin, İsveç'te düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazandı. Ebrar, Türkiye'ye madalya kazandırmayı hedefliyor. Milli takım antrenörü Sevda Kalkan, Ebrar'ın genç yaşına rağmen başarılı olacağına inandıklarını söyledi.

11.07.2024 11:22
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Özel sporcu Ebrar Keskin, "sen yapamazsın" diyenlere inat, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edeceği atletizm branşında başarılı olmak istediğini belirtti.

Ebrar Keskin, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Paralimpik Oyunları için Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kamp yapıyor.

Atletizmde ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Ebrar Keskin, son olarak İsveç'te düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın gülle atma F20 kategorisinde 13.65'le kişisel en iyi derecesini elde ederek altın madalya kazandı. 17 yaşındaki Ebrar Keskin, bu sonuçla da Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanma başarısı gösterdi.

Paralimpik oyunlarında ilk kez mücadele edecek Ebrar, Türkiye'ye branşında madalya kazandırmayı hedefliyor.

"Genç bir sporcu olarak olimpiyatlara katıldığım için gururluyum"

Özel sporcu Ebrar Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) günde çift antrenman yaparak Paralimpik Oyunları'na hazırlandığını söyledi.

Her sporcunun hayalinin olimpiyatlarda yarışmak olduğunu belirten Ebrar, "Paralimpik Oyunları'na katılacağımı için çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı dile dahi getiremiyorum. Genç bir sporcu olarak olimpiyatlara katıldığım için gururluyum. Hayallerimi gerçekleştirmeme çok az kaldı. Paris'te hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Hiçbir rakibime bakmıyorum, çünkü önemli olan kendi performansım. En iyi derecemi orada yapmak istiyorum. Olimpiyatlarda da inşallah madalya elde edebilirim." diye konuştu.

Ebrar, spora başlamadan önce kendisine moral bozucu birçok şeyin söylendiğine dikkati çekerek, "Bana 'Sen yapamazsın, küçüksün.' diyenler çok oldu. Ancak ben bu söylenenlere inat başardım ve başarmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kalkan: "Ebrar, kendi kategorisinde dünyanın en genç sporcusu"

Milli takım antrenörlerinden Sevda Kalkan, Ebrar Keskin'in 17 yaşında Paralimpik Oyunları'na kota aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"17 yaşında bir sporcuyla Paralimpik Oyunları'na katılmak gurur verici. Bizi şaşırtacağına ve kendi performansının çok çok üstüne koyacağına inanıyoruz. Şu an dünyada dördüncü sırada olan Ebrar, kendi kategorisinde dünyanın en genç sporcusu. Ebrar, özel hayatındaki farklılıklarını asla spor hayatını karıştırmaz. Antrenmanlarda disiplinli ve öz güvenlidir. Onunla çalışmaktan çok mutluyum. İnşallah kürsüde yer alabiliriz."

Sevda Kalkan ayrıca, kendilerine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve tüm federasyon camiasına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Özel Sporcu Ebrar Keskin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Mücadele Edecek - Son Dakika

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