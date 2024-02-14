Özel Sporcular Ankara\'da Bir Araya Geldi

Esenyurt'ta otobüste kadını taciz eden sapık, yolcular tarafından dövüldü: Pantolonun niye ıslak?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir otobüste kadın yolcuyu taciz eden yabancı uyruklu şahıs, diğer yolcular tarafından dövüldü. O anlar kameralara yansırken kadın bir yolcu, tacizciye tepki göstererek "Pantolonunun niye ıslak?" dedi. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.