Özel Sporcular Yüzme Şampiyonasına Hazırlanıyor

Muğla'da yapılan Özel Sporcular Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Yüzme Birinciliği yarışmalarında dereceye giren Ortacalı sporcular, 13-16 Mayıs'ta Konya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Ortaca Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenmanlarını sürdüren sporcuları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen ve iş insanları ziyaret ederek Türkiye şampiyonalarında gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik etti

Ortaca Öz Gelişim Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Soner Çetin, ziyarette yaptığı açıklamada, kulüp bünyesinde otizm, down, mental ve bedensel engelli 25'e yakın özel sporcunun olduğunu söyledi.

Çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Çetin, bireysel olarak yetişen öğrencilerin daha sonra 8-10 kişilik gruplara dahil olduğunu, şampiyonalara o gruplarda hazırlandığını dile getirdi.

Çetin, şu anda 48 Türkiye şampiyonluklarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"En son Muğla'da yapılan il şampiyonasında dereceler elde ettik. Orada 22 altın ve 1 gümüş madalya alarak 13-16 Mayıs'ta Konya'da düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. Muğla'da düzenlenen federasyon seçmelerinde iki sporcum, federasyon barajlarını da geçti. Daha önce Sakarya'da milli takım seçmelerini de geçmişlerdi. Toplamda 8 barajı geçen sporcular, temmuz ayında düzenlenecek Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı."

Oğlu Kadir Marangoz ile yüzme eğitimlerine katılan Bedriye Marangoz, 5 yıldır çalışma yaptıklarını belirtti.

Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Yusuf Ali Keser ise 4 stilde yarışacağını ve madalyalar kazanmak istediğini ifade etti.

Yüzmede birçok yarışta madalya sahibi Ada Kaygusuz da şampiyonada 200 metre serbest stilde yüzeceğini kaydetti.