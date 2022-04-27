Özel sporculara madalyaları takdim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Özel sporculara madalyaları takdim edildi

27.04.2022 12:08
Özel sporculara madalyaları takdim edildi

Düzce'de düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları sona erdi.

Düzce'de düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda başarılı olan özel öğrenciler madalyalarını alınca büyük sevinç yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları düzenlendi. Düzce'de 18 Temmuz Stadyumu'nda yapılan müsabakalar, ilgiyle takip edildi. Koşular, gülle atma, cirit atma ve uzun atlama kategorilerinde yarışmalar düzenlendi. Çok sayıda özel öğrencinin katıldığı müsabakalarda, dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi verildi. - DÜZCE

Özel sporculara madalyaları takdim edildi
Özel sporculara madalyaları takdim edildi
Özel sporculara madalyaları takdim edildi

YORUMLAR
500
Atletizmde 28 okuldan 403 sporcu ter dökecek Atletizmde 28 okuldan 403 sporcu ter dökecek

milli eğitim bakanlığı, Atletizm, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özel sporculara madalyaları takdim edildi - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:34 BM Raporu'na göre iklim değişikliği ve yanlış insan davranışları artan felaketleri tetikliyor
11:36 Eymen bebekle ilgili telefon incelemesinden çıkan korkunç sonuç: Öz annesi bile istismar etmiş
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
11:22 Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı
11:19 Altın düşüşe geçti gram fiyatı 900 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 12:17:53. #1.13#
SON DAKİKA: Özel sporculara madalyaları takdim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement