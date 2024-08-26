Özhan Pulat: Aleyhimize penaltılar çok rahat veriliyor - Son Dakika
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Özhan Pulat: Aleyhimize penaltılar çok rahat veriliyor

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Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Antalyaspor maçının ardından hakeme tepki göstererek, 'Bize verilen penaltı pozisyonu öncesinde oyuncunun eline temas diyor, sonrasında penaltı pozisyonu. Aleyhimize verilen penaltılar çok rahat verilirken, bize verilenler didik didik aranıyor' dedi.

26.08.2024 01:36
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- Özhan Pulat: "Aleyhimize penaltılar çok rahat veriliyor"

ANTALYA - Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Antalyaspor maçının ardından hakeme tepki göstererek, "Bize verilen penaltı pozisyonu öncesinde oyuncunun eline temas diyor, sonrasında penaltı pozisyonu. Aleyhimize verilen penaltılar çok rahat verilirken, bize verilenler didik didik aranıyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, deplasmanda uzatmalarda yediği penaltı golüyle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, "İki ayrı devre olarak değerlendirilmesi gereken karşılaşmada ilk yarı her şey istediğimiz gibi gitti. 2-0 bir skorla aslında rahat girdik. Sonrasın Antalyaspor'un bir 10 dakika baskısını bekliyorduk. Bu baskıyı da iyi savunup Antalyaspor'un arkasında bulacağımız fırsatlarla skor arayacaktık. Çok talihsiz bireysel hatalardan 3 haftadır canımız yanıyor" diye konuştu.

Hakemin verdiği kararları da eleştiren Pulat, "Bireysel hataları sadece futbolcular değil hakem arkadaşlarımız yapıyor. Bize verilen penaltı pozisyonu öncesinde oyuncunun eline temas diyor, sonrasında penaltı pozisyonu. Aleyhimize verilen penaltılar çok rahat verilirken, bize verilenler didik didik aranıyor. Hakem yönetimi ilk 45 dakika başka, ikinci 45 dakika başka. Sahadaki oyuncular kadar hakemlerimiz de cesur olmalı. Hatayspor'un sesi çıkmıyor diye her hafta böyle bir skandalla karşılaşmaktan bıktık. Rakibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Özhan Pulat: Aleyhimize penaltılar çok rahat veriliyor - Son Dakika

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