Özlem Becerek Tarihe Geçti - Son Dakika
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Özlem Becerek Tarihe Geçti

Özlem Becerek Tarihe Geçti
29.07.2025 10:03
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Aydınlı sporcu Özlem Becerek, FISU 2025'te Türkiye'nin ilk disk atma altın madalyasını kazandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Aydın'dan katılan 12 sporcu, başarıyla dikkat çekerken, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Özlem Becerek ise şampiyonada disk atma branşında Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazanarak tarihe geçti.

FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dünya genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada üniversite öğrencisi 12 sporcu da Aydın'ı temsil etti. Sporcular, kıyasıya mücadelenin yanı sıra renkli görüntülere de sahne olan şampiyonada performanslarıyla dikkatleri üzerine çekerken, farkı branşlarda 3 madalyanın sahibi oldular. 46 ülkeden sporcuların yer aldığı disk atma yarışmasında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Özlem Becerek, 61.15 metrelik atışıyla sezonun en iyi derecesini gerçekleştirerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu başarısıyla Becerek, yalnızca şampiyonluğa ulaşmakla kalmayıp, Türkiye'nin Dünya Üniversite Yaz Oyunları tarihinde disk atma branşında kazandığı ilk altın madalyayı da kazanarak tarihe geçti.

Erkekler 800 metre yarışında mücadele eden Mehmet Çelik de, 64 sporcu arasında elde ettiği derecesiyle dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Aynı organizasyonda 1500 metre branşında da yarışan Çelik, 72 sporcu arasında dünya dördüncüsü olma başarısı gösterdi. 4 400 metre bayrak yarışında yarışan Kubilay Encü ise 43 ülke arasında elde ettiği üçüncülükle bronz madalya aldı.

Türkiye'ye toplamda 9 madalya kazandıran milli takımın 3 madalyası ise Aydın'da eğitim gören üniversite öğrencileri tarafından elde edildi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun verilerine göre, en fazla madalya kazanan üniversiteler arasında yer alan Aydın'ın üniversitesi, uluslararası düzeydeki başarısını korudu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Almanya, Türkiye, Eğitim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özlem Becerek Tarihe Geçti - Son Dakika

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