Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

STAT: Ülker

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Ceyhun Sesigüzel

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 10'uncu dakikada Novak ve 73'üncü dakikada Pelkas'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten Fenerbahçe, ligin ilk yarısını 4'üncü sırada tamamlarken, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 15 puanla son sırada yer aldı.

10'uncu dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan'ın ceza yayı önünden savunmanın arkasında pasında sol çaprazda topla buluşan Novak'ın altıpasın hemen gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.15'inci dakikada Semih Kaya'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük'ün vole vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.29'uncu dakikada Miguel Crespo'nun ceza sahası solundan vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.36'ncı dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası içi sağında topla buluşan Osayi-Samuel'in son çizgiye inerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.57'nci dakikada Mesut'un orta sahadan pasında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can'ın vuruşunda kale önünde araya giren Sadık, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.73'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Valencia'nın pasında topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

PELKAS, BU SEZONKİ İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Fenerbahçe'nin Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada sarı lacivertli ekibin 2'nci golünü kaydeden Dimitris Pelkas, bu sezonki ilk kez gol sevinci yaşadı. Vitor Pereira döneminde ilk 11'de çok fazla forma şansı bulamayan Yunan oyuncu, bu sezon çıktığı 15'inci maçında fileleri havalandırmayı başardı.

- İstanbul