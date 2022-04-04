Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

Cihat Arslan: 8-10 gün antrenmana çıkmayan oyuncularla maça çıkmak kolay değil

"Malatyaspor önemli bir takım, Malatya önemli bir şehir"

Erdinç Sözer: Galibiyetten memnunuz

"Milli arayı iyi değerlendirdik"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL,- Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, evinde Öznur Kablo Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Arslan, "Öncelikle bizim pozisyonumuzdaki takım için zor. Toparlanmalarda dağılma yaşadık. 8-10 gün antrenmana çıkmayan oyunculara maça çıkmak kolay değil. İlk 15 dakika bu kadar kötü bir maç oynamadık. Ertaç'ın çabalarıyla oyunda kaldık. Başakşehir bulduğu golden sonra tempoyu düşürdü. İlk yarı üretkenlik yoktu. İkinci yarı oyuna girmeye çalıştık. Ertaç'ın performansı üst düzeydi. Ümitsizlik var. Düşersiniz, çıkarsınız ama sahada profesyonel futbolu temsil etmek gerekiyor. İster istemez moral bozuklukları normal. İkinci yarı cılız ataklarla geçti fark da olabilirdi. İkinci yarıda genç oyunculara şans verdik. Kenan iyi oynadı. Ön grubun performansı düşüktü" şeklinde konuştu.

"MALATYASPOR ÖNEMLİ BİR TAKIM, MALATYA ÖNEMLİ BİR ŞEHİR"Malatyaspor'un önemli bir takım olduğunu söyleyen Arslan, "Süreç zor. Mehdi feshetti. Sadık'ın önceki dönemlerinde ben yoktum. Malatyaspor önemli bir şehir. Mutlaka ayağa kalacaktır. Seneye ayakta kalmanın planlarını yapıyoruz. Gelecek yıl kadronun yüzde 50'si gidecek, belki biz de gideceğiz. Mounir oyundan alındığında üzüldü. Beşiktaş Galatasaray 'da olsa özel seyircisi olur" ifadelerini kullandı. ERDİNÇ SÖZER: GALİBİYETTEN MEMNUNUZGalibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, "Maçı kazanmak istedik. Son 4 maç kazanamadık. Bu maça değer verdik. Sonuçtan memnunuz. Maçın genelinde bakarsak ilk 15-20 dakika istediğimiz oyunu oynadık. Değerlendiremedik. İkinci yarıya da iyi başladık. 5-6 pozisyon direkten döndü. Savunmayı da tebrik etmek lazım. 1-0 gol yemeden bitirebildik. Galibiyetten memnunuz" şeklinde konuştu. "MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİK"

Pozisyonlara girdiklerini ancak yararlanamadıklarını söyleyen Sözer, "2-3 şut kalecinin üstüne geldi. Pozisyonları değerlendiremedik. Geçen maçlarda pozisyonlara giremedik, bu maça iyi hazırlandık. Milli arayı iyi değerlendirdik. Çok hızlı oynamaya çalıştık. Gol şansları geldi. Çalışacağız. İster istemez goller gelecek" dedi.