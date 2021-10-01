Özrü kabahatinden büyük! Cicaldau'nun pozisyonunu bozan hakemden tuhaf savunma: Şanssızlık

Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kalırken, 4 puanla gruptaki liderliğini korudu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, mutlak gol şansının hakem tarafından engellendiğini söyledi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"CICALDAU BOŞ KALEYE VURACAKTI AMA HAKEME TAKILDI"

"Beğendiğim bir skor oldu. Marsilya ile Marsilya'da değil, herhangi bir yerde oynamak zor. İyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Cengiz'le beraber iki kenarı çok geniş kullanan bir takım. Çok adamla hücum yaptıkları için iki kenarı kenarda değil, içeride yanındaki oyuncularla beraber Berkan'la iyi kapattık. Berkan, Patrick ve Kerem orayı iyi kapattı. Alex ve Taylan ile orta sahada onları durdurduk. Takım kazandığımız toplardan sonra bol pas yaparak, oyunu sete çevirerek rahat çıktık. Her zaman 45 - 46 - 48 yediğimiz golü atsak farklı olurdu. Cicaldau boş kaleye vuracaktı ama hakeme takıldı. Kale boş kaleci yok. Hakeme gösterdik, 'Şanssızlık' dedi.

"GÜVEN GELİNCE DAHA İYİ OYNAYACAKLARDIR"

Alan daralttılar ikinci yarı ama biz pasla o alanlardan çıktık. Sonra koruma iç güdüsü, panik, yorgunluk bazı sıkışmalara neden oldu. Onu da oyuncu değişiklikleriyle halletmeye çalıştık. Burada son dakikalarda sıkışmak çok normal. Giren çıkan değişmiyor Marsilya'da, çok kaliteli kadro. Buradan puan almak, lider kalmak gençlerimizi tecrübelendirecek, güven verecektir. Güven gelince daha iyi oynayacaklardır. Lider kaldığımız, yenilmediğimiz için mutluyum.

"TÜM GOL KRALLARI BİZDEN ÇIKAR"

Gol yollarında biraz daha hareketli olmamız lazım. Gollerle buluşmamız lazım. Benim takımlarım en çok gol atanlar listesinde önde olur. Tüm gol kralları bizden çıkar. Herhalde başlayacağız. Bugün biz de doğru işler yaptık. Bazen savunmayı da doğru yapmak lazım. Bunu bugün başardık. 1 puan bazen sizi başka yerlere taşır. Marsilya önemli deplasman.

"ERMENİ BAYRAĞI AÇIP TAHRİK ETTİLER"

Taraftarlara da teşekkür ederim. Onlara her türlü cevap veren, stadyumda sesi çıkan, çekinmeyen bir taraftar vardı. Onlara teşekkür ederim. Ben taraftarımıza sakin olun dedim ama onlara sürekli Ermeni bayrağı açıp tahrik ettiler. Ses bombaları atıyorlar sürekli. Haklılar da. Onlar atılınca durmayacaklar herhalde. Sürekli Ermeni bayrağı, Yunan bayrağı. Kolay değil o kadar büyük kitlenin içinde yürekleriyle bizi yalnız bırakmadılar."