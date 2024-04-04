Özrü kabahatinden büyük! Santos'un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek - Son Dakika
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Spor

Özrü kabahatinden büyük! Santos'un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, son anda galibiyeti kaçırdıkları RAMS Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Önemli bir galibiyet olacaktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

04.04.2024 23:16  Güncelleme: 00:53
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Süper Lig devi Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, son dakika golüyle 1-1 berabere kaldıkları RAMS Başakşehir maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"SÖYLEYECEK ŞEY BULAMIYORUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Santos, "Maçı bitirecek pozisyonları yakaladık. 2-0 yapıp maçı bitirebilirdik. Uzatmalara kadar maç 1-0 devam ediyordu ama uzatmalarda topu rakip yarı alana itip orada zaman öldürüp maçı bitirebilirdik. Fakat bunu yapamadık. Görece çok kısa bir oyuncudan, bir korner atışından gol yedik. Önemli bir galibiyet olacaktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Özrü kabahatinden büyük! Santos'un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek

"PLANIMIZ BÖYLE DEĞİLDİ"

Planlarını uygulayamadığını belirten Portekizli antrenör, "Daha aktif olmalıydık. Maçın son dakikaları çok önemliydi ve daha konsantre olmalıydık. Topun kalemize gelmesini engelleyemedik. Rakibimiz bizden daha çok topa sahip oldu ama bizim planımız böyle değildi. Topla iyi, kaliteli ayakları olan ofansif oyuncularla maça çıkmamız, topa sahip olup oyunu domine etmek istediğimizden kaynaklıydı fakat olmadı, bunu başaramadık" şeklinde konuştu.

Özrü kabahatinden büyük! Santos\'un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek

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Son Dakika Spor Özrü kabahatinden büyük! Santos'un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Ugur Kula: Liderle arada 40 puan fark!! Biz büyük falan değiliz. Anca fener gibi büyük kulüblerin yancısı olabiliriz :( 41 28 Yanıtla ferhat eser: gese büyük kulüp değildir asla bir Beşiktaş yada fenerbahçe olamayacak 24 24 Salih Akinci: Galatasarlısın belliki. 15 7
  • Emrah Aytekin: Bırakıver ya… Kene gibi yapıştın.. Senden bir iş çıkmaz Beşiktaş’a… 34 2 Yanıtla
  • İlyas Taş: Nerden buluyorsunuz böyle adamları aldıkları parayı haketmiyor futbolu rezalet 27 2 Yanıtla
  • ferhat eser: Santos 30 milyon Beşiktaşlıyla resmen dalga geçiyor hasan arat ve yönetimi sadece izliyor 22 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Çok iyi hoca yoğurta doğra cacık olur 17 1 Yanıtla
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