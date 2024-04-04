Süper Lig devi Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, son dakika golüyle 1-1 berabere kaldıkları RAMS Başakşehir maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Santos, "Maçı bitirecek pozisyonları yakaladık. 2-0 yapıp maçı bitirebilirdik. Uzatmalara kadar maç 1-0 devam ediyordu ama uzatmalarda topu rakip yarı alana itip orada zaman öldürüp maçı bitirebilirdik. Fakat bunu yapamadık. Görece çok kısa bir oyuncudan, bir korner atışından gol yedik. Önemli bir galibiyet olacaktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.
Planlarını uygulayamadığını belirten Portekizli antrenör, "Daha aktif olmalıydık. Maçın son dakikaları çok önemliydi ve daha konsantre olmalıydık. Topun kalemize gelmesini engelleyemedik. Rakibimiz bizden daha çok topa sahip oldu ama bizim planımız böyle değildi. Topla iyi, kaliteli ayakları olan ofansif oyuncularla maça çıkmamız, topa sahip olup oyunu domine etmek istediğimizden kaynaklıydı fakat olmadı, bunu başaramadık" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Özrü kabahatinden büyük! Santos'un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek - Son Dakika
TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun.' ifadelerine yer verildi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, Giresunspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, genç oyuncularla mücadele ettiklerini ve pozitif futbol oynamayı öğretmeye çalıştıklarını belirtti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, hedeflerinin play-off olduğunu ve altı maçlarının kaldığını söyledi.
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