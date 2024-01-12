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P. Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u konuk edecek - Son Dakika
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P. Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında P. Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u evinde ağırlayacak. İzmir derbisi yarın saat 18.00'de başlayacak. Ev sahibi P. Karşıyaka 4. sırada yer alırken, konuk ekip Aliağa Petkimspor 5. sırada bulunuyor. Karşılaşmayı Can Mavisu, Hüseyin Çelik ve Burak Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.

P. Karşıyaka, Aliağa Petkimspor\'u konuk edecek
12.01.2024 - 10:44,  Güncelleme: 10:45
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde P. Karşıyaka, yarın Aliağa Petkimspor'u konuk edecek.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak İzmir derbisi, yarın saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi P. Karşıyaka, 10 galibiyet 5 mağlubiyetle puan tablosunda 4. sırada yer alırken, konuk ekip Aliağa Petkimspor ise 8 galibiyet 7 mağlubiyetle 5. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek tekrar çıkışa geçmeyi planlarken, Aliağa Petkimspor ise yeşil-kırmızılı ekibi kayıpsız geçerek galibiyet serisi başlatmak istiyor. Bu zorlu müsabakayı Can Mavisu, Hüseyin Çelik ve Burak Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.

Öte yandan ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Aliağa Petkimspor, 81-69 kazanmayı başarmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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