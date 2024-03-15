P. Karşıyaka, Bodrum Spor\'a konuk olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında P. Karşıyaka, yarın Bodrum Spor'a konuk olacak. Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Bodrum Spor'a konuk olacak. Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip P. Karşıyaka, 15 galibiyet, 7 mağlubiyetle puan tablosunda 4. sırada yer alırken, ev sahibi Bodrum Spor ise 7 galibiyet, 15 mağlubiyetle 14. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek zirveye yaklaşmayı planlarken, Bodrum Spor ise yeşil-kırmızılı ekibi mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak istiyor.
P. Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 90-82 kazanmayı başarmıştı.
Öte yandan bu zorlu müsabakayı Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR
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Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencisi Muay Thai'de il birincisi oldu. Semina Coşkuner ise Suruç ilçesinde yapılan bölge şampiyonasında kilosunda bölge şampiyonu oldu ve Türkiye şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. sırada bulunan Altınordu, yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği 1461 Trabzon FK'yı mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Altınordu, 31 puanla 14. sırada bulunurken, ev sahibi 1461 Trabzon FK ise 52 puanla 5. basamakta yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmak ve dış sahadaki galibiyet özlemini bitirmek isteyen Altınordu, rakibini mağlup ederek orta sıralara yükselmeyi hedeflerken, ev sahibi 1461 Trabzon FK ise İzmir ekibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulübün basın sözcüsü Selahattin Baki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosuna giderek yaklaşık yarım saat kaldı. Ali Koç, yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey'in ifade verdiğini belirtti. Ali Koç, adliyeden ayrıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye geldi. Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Selahattin Bey'in bir konusu olduğunu ve spekülasyon yapmamalarını istedi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26'ncı hafta maçlarıyla normal sezon sona erecek. Lig etabı sonunda 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü olan takımlar play-off 1. etap maçları oynayacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 25'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.
Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı maçta çıkan saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Kurul, Elazığspor'a toplam 49 bin lira para cezası verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye geldi.
Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Esen, yamaç paraşütüyle Bingöl'ün doğal güzelliklerini havadan gözlemleyerek kentin dağlarını ve ovalarını keşfediyor. Esen, bu sporu yaymayı hedefleyerek bölge turizminin gelişmesine katkı sunmak istiyor.
Konyalı milli master atlet Ali Demirhan, 59 yılda 100'den fazla madalya kazanarak dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Emekli astsubay Demirhan, düzenli spor, mutlu aile hayatı ve sağlıklı beslenme sayesinde 76 yaşında olmasına rağmen hiçbir rahatsızlığının bulunmadığını belirtti. Demirhan, yeni başarılar eklemek için 2024 Dünya Masterler Pist Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Milli sporcu Şükriye Yılmaz, bilek güreşindeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 30 kez birincilik kürsüsüne çıkan Yılmaz, gençler kategorisindeki son yarışlarını yeni madalyalarla tamamlamak istiyor. Ayrıca, Yılmaz gelecekte bir köy okulunda beden eğitimi öğretmenliği yapmayı ve tecrübelerini öğrencilere aktarmayı hedefliyor.
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