P. Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi\'nde 4. sırada bitirerek Galatasaray ile eşleşti

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P. Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni 4. sırada bitirerek 5. sıradaki Galatasaray ile eşleşti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonda maçlarını tamamlayan P. Karşıyaka'nın play-off çeyrek finalindeki rakibi belli oldu. Sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 4. sırada noktalayan yeşil-kırmızılılar, saha avantajını elde ederek 5. sıradaki Galatasaray ile eşleşti. Ligdeki diğer takımların eksik maçlarının tamamlanmasından sonra play-off tarihleri belli olacak. P. Karşıyaka, Galatasaray ile normal sezonda oynadığı iki maçı da kazanmayı başarırken, rakibini iç sahada 98-76, dış sahada 92-86'lık skorla mağlup etti. Bu iki ekip Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında da karşı karşıya gelirken mücadele 88-72 İzmir ekibi lehine sonuçlandı. P. Karşıyaka böylece Galatasaray'a karşı bu sezon 3 müsabakayı da kazandı. - İZMİR