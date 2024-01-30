P. Karşıyaka, Hapoel Jerusalem\'e Belgrad\'da konuk olacak

P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu ikinci maçında İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'e konuk olacak. Bu zorlu müsabaka İsrail'deki savaş nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki K Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ekibi Tenerife'ye İzmir'de 106-97 mağlup olan P. Karşıyaka, ikinci müsabakada yarın İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'ın konuğu olacak. İsrail'deki savaş nedeniyle zorlu karşılaşma Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de oynanacak.
İlk maçında Yunanistan ekibi Peristeri'yi 77-75 mağlup eden Hapoel Jerusalem, grupta ikinci sırada yer alırken, P. Karşıyaka ise son basamakta bulunuyor.
Öte yandan yeşil-kırmızılılar, bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 deplasman maçında da galibiyet elde etmeyi başaramadı. - İZMİR
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