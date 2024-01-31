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Palandöken'de kayak yarışları başladı

Palandöken\'de kayak yarışları başladı

Türkiye Kayak Federasyonu Alt Minikler Festivali B slalom yarışları Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı. U12 - U14 - U16 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

31.01.2024 23:42
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- Palandöken'de kayak yarışları başladı

ERZURUM - Türkiye Kayak Federasyonu Alt Minikler Festivali B slalom yarışları Konaklı Kayak Merkezi'nde başladı.

U12 - U14 - U16 kızlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcu katıldı. Sporcular dereceye girebilmek için büyük bir performans ortaya koyarken dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Sabah başlayan kayak yarışları yarın da devam edecek.

Kaynak: İHA

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