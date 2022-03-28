Pamukkale Belediyesporlu kıck boksculardan 3 madalya - Son Dakika
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Pamukkale Belediyesporlu kıck boksculardan 3 madalya

28.03.2022 14:33
Pamukkale Belediyesporlu kıck boksculardan 3 madalya

Pamukkale Belediyespor'un Kick Boks branşında yer alan sporcular Pamukkale Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 4. İllerarası Kıck Boks Denizli Ligi'nden 2 altın bir de bronz madalya ile ayrıldı.

Pamukkale Belediyespor'un Kick Boks branşında yer alan sporcular Pamukkale Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 4. İllerarası Kıck Boks Denizli Ligi'nden 2 altın bir de bronz madalya ile ayrıldı.

Pamukkale Belediyesporlu sporcular madalya kazanmaya devam ediyor. Hafta sonunda Sarayköy'de Pamukkale Belediyesinin katkılarıyla 4. İllerarası Kıck Boks Denizli Ligi müsabakaları yapıldı. 20 ilden 750 sporcunun katıldığı müsabakalarda Pamukkale Belediyespor'u 3 sporcu temsil etti. 75 kilogramda yer alan Emre Özeren, low kıck kategorisinde güçlü rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı. 60 kilogram kıck lıght dalında yer alan Nazife Güçlü ise rakiplerini alt ederek altın madalya almaya hak kazandı. Mavi-beyazlı kulüp adını mücadele veren 65 kilogram sporcusu Görkem Duman ise low kıck kategorisinde üçüncülük elde edip bronz madalya almayı başardı. Pamukkale Belediyesporlu sporcular bu önemli organizasyondan 2 altın ve bir de bronz madalya çıkarmış oldu. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesporlu kıck boksculardan 3 madalya
Pamukkale Belediyesporlu kıck boksculardan 3 madalya

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Bronz Madalya, Pamukkale, Denizli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pamukkale Belediyesporlu kıck boksculardan 3 madalya - Son Dakika


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