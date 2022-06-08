Pamukkale futbol turnuvasında kazanan dostluk oldu - Son Dakika
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Pamukkale futbol turnuvasında kazanan dostluk oldu

08.06.2022 15:33
Pamukkale futbol turnuvasında kazanan dostluk oldu

Denizli'de Gençlik Haftasında başlayıp üç hafta süren Pamukkale Dostluk Kupası, dün akşam oynanan final maçları ile sona erdi.

Denizli'de Gençlik Haftasında başlayıp üç hafta süren Pamukkale Dostluk Kupası, dün akşam oynanan final maçları ile sona erdi. Dostluk Turnuvasında 32 takımdan 350 sporcu ter dökerken, kazananlar ise ödüllerini aldı.

Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonu ve Pamukkale Belediyesinin destekleriyle Gençlik Haftasında başlayan Futbol Dostluk Turnuvası, Kınıklı Spor Kompleksinde dün akşam oynanan final maçlarıyla sona erdi. Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan ödül töreninde sporcuların yanındaydı. 24 Mayıs'ta ilk düdüğün çaldığı Futbol Dostluk Turnuvasında 32 takımdan 350 sporcu ter döktü. Dostça geçen maçlar sonunda turnuvanın şampiyonu Gold Boys takımı oldu. İkinci Uni Horoz takımı, üçüncü Haddini Bilbao takımı, dördüncü ise Genç Horozlar oldu.

Ödüller verildi

Dün gece yapılan ödül töreniyle dereceye giren takımlar protokolün elinden kupa ve madalyalarını aldı. Turnuvanın açılışında Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin jestiyle dereceye giren takımların seyir tepesinde ağırlanacağı sözü verilirken turnuvada ter döken gençler, spor paydasında buluştukları için mutlu olduklarını, yeniden gerçekleşecek turnuvalarda yer almayı istediklerini söyledi. - DENİZLİ

Pamukkale futbol turnuvasında kazanan dostluk oldu
Pamukkale futbol turnuvasında kazanan dostluk oldu
Pamukkale futbol turnuvasında kazanan dostluk oldu

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Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pamukkale futbol turnuvasında kazanan dostluk oldu - Son Dakika

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