Spor

DENİZLi (İHA) – Pamukkale Üniversitesi Acıpayam MYO personeli Hakan Dağ, olimpiyat deneme yarışmalarında altın madalya kazandı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Acıpayam Meslek Yüksekokulu personeli Hakan Dağ, Antalya'da gerçekleştirilen Olimpik Deneme Yarışmalarında büyük para atlet kategorisinde Gülle Atma branşında altın madalya kazandı.

Daha önce de farklı şampiyonalarda farklı branşlarda madalyalar kazanan Hakan Dağ, halterde 10 kez Türkiye şampiyonu olmuştu. 08.10'luk dereceyle bu yarışmadan da madalya ile dönen Hakan Dağ, sporla ilgilenmeye ve yarışmalara katılmaya devam edeceğini, hedefinde yeni şampiyonluklar olduğunu belirtti. - DENİZLİ