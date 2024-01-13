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Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim - Son Dakika
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Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim

Fenerbahçe'den Panathinaikos'a transfer olan Samet Akaydın, Atina'ya giderken yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in çağrısıyla tereddüt etmeden transferi kabul ettiğini söyledi. Akaydın'ın o sözleri tepki çekti.

Samet Akaydın\'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
13.01.2024 - 18:29,  Güncelleme: 18:42
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Süper Lig devi Fenerbahçe'den Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos'a transfer olan Samet Akaydın Atina'ya gitti. Milli futbolcu sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Fenerbahçe'den Panathinaikos'a transfer olması resmiyete kalan Samet Akaydin, Atina'ya gitti. Milli stoper, transferi için önemli sözler sarf ederken o sözler sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki aldı.

"FATİH TERİM ARAYINCA TEREDDÜT ETMEDİM"

Samet yaptığı açıklamada, "Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve takım için oynamak için sabırsızlanıyorum. Fatih Terim'in de rolü oldu. Beni Panathinaikos'a çağırdığında tereddüt etmedim. Şampiyonluğu kazanmayı hedeflememiz çok önemli ve gelmemin nedenlerinden biri de buydu. Hedefimiz burada şampiyonluk kazanmak. Umarım çok iyi iş çıkarırız ve şampiyonluğu kazanırız" dedi.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
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Samet Akaydın, Panathinakos, Fatih Terim, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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