Panathinaikos AKTOR, Real Madrid'i mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Panathinaikos AKTOR, Real Madrid'i mağlup ederek şampiyon oldu

Panathinaikos AKTOR, Real Madrid\'i mağlup ederek şampiyon oldu

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in final maçında Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu.

26.05.2024 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Uber Arena

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Ilija Belosevic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa)

Real Madrid: Campazzo 12, Hezonja 8, Tavares 4, Ndiaye 8, Musa 15, Causeur 2, Rodriguez 11, Poirier 8, Llull 6, Yabusele 6, Fernandez

Panathinaikos AKTOR: Papapetrou 4, Grant 11, Nunn 21, Lessort 17, Mitoglou 8, Kalaitzakis 2, Vildoza 3, Sloukas 24, Hernangomez 5, Antetokounmpo, Grigonis

1. Periyot: 36-25

Devre: 54-49

3. Periyot: 61-64

5 faulle çıkan: 37.24 Campazzo, 37.53 Poirier (Real Madrid)

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in final maçında Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan müsabaka karşılıklı 3 sayılık basketlerle başladı. Panathinaikos, üst üste 2 hücumdan boş dönerken, Real Madrid skoru 10-3'e getirdi. Her iki takım da pota altı ve dış atışlarda yüksek yüzdeye ulaşınca ilk 6 dakika sonunda skor 22-17 oldu. Yunanistan temsilcisinde Nunn, ilk çeyrekte 3 faule ulaştı. Periyodun son dakikasına girilirken, İspanyol ekibi farkı 10 sayıya yükseltti: 32-22. Müsabakanın ilk çeyreği Real Madrid'in 36-25 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan Panathinaikos, ilk 5 dakikada rakibine çok fazla sayı şansı tanımadı. Ergin Ataman'ın ekibi bu bölümde 10-5'lik seriyle skoru 41-35'e getirdi. Sert savunmasını sürdüren yeşil-beyazlılar, dış atışlardaki isabet yüzdesiyle farkı 1 sayıya kadar indirdi: 46-45. Çeyreğin son bölümünde Musa ve Campazzo'yla 3 sayılık basketler bulan Real Madrid farkı yeniden açtı: 54-47. Son topta Sloukas isabeti bulunca, devre İspanyol ekibinin 54-49'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı Sloukas'ın üç sayılık basketiyle başladı: 54-52. Real Madrid'de Campazzo skoru 56-52 yaparken, İspanyol ekibi bu çeyrekte ilk 4 dakikada başka sayı üretemedi. Panathinaikos; Lesort, Hernangomez ve Nunn'un sayılarıyla skoru 56-58'e getirerek maçta ilk kez öne geçti. Sert savunmasını çeyrek boyunca sürdüren Panathinaikos, bu periyotta potasında yalnızca 7 sayı görerek son bölüme 64-61 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreğine de coşkulu başlayan Ergin Ataman'ın öğrencileri, ilk 3 dakikalık bölümde 10-4'lük seriyle farkı 9 sayıya yükseltti: 65-74. Real Madrid pota altında etkisini artırıp farkı 3 sayıya kadar düşürse de Sloukas önderliğindeki Panathinaikos son 2 buçuk dakikaya 10 sayılık farkla girdi: 76-86.

Karşılaşmayı 95-80 kazanan Panathinaikos AKTOR, Türk başantrenörü Ergin Ataman önderliğinde 12 yıl aradan sonra THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzandı.

Kaynak: AA

Panathinaikos, Ergin Ataman, Real Madrid, Basketbol, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Panathinaikos AKTOR, Real Madrid'i mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:26 Rekabet saha dışına taştı Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı
23:13 İsrail, Gazze’de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: En az 40 ölü İsrail, Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: En az 40 ölü
21:25 Icardi’den Fenerbahçe’ye olay sözler: Bakalım Kadıköy’de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar
20:29 Aslan mucizeye izin vermedi Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
20:27 Mersin’de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
23:51 Yok artık, daha neler Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı Yok artık, daha neler! Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı
23:22 Ergin Ataman’ın Panathinaikos’u EuroLeague şampiyonu oldu Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu oldu
23:06 Satır satır yazdılar Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım Satır satır yazdılar! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım
22:49 Sözleri Ali Koç’u çileden çıkaracak Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı Sözleri Ali Koç'u çileden çıkaracak! Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ı tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti
22:21 Kasa dolup taşacak İşte Galatasaray’ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir
21:44 Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
21:43 Mersin’deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü Mersin'deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü
21:39 İnegöl’de sokaklar karıştı Fenerbahçe taraftarları Galatasaraylılara taş ve havai fişek attı İnegöl'de sokaklar karıştı! Fenerbahçe taraftarları Galatasaraylılara taş ve havai fişek attı
21:32 Okan Buruk: Bizde şampiyonluğun da yıldızın da gerçeği var Okan Buruk: Bizde şampiyonluğun da yıldızın da gerçeği var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 00:50:12. #1.11#
SON DAKİKA: Panathinaikos AKTOR, Real Madrid'i mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement