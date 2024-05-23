Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman: Olaylar Büyütülmemeli - Son Dakika
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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman: Olaylar Büyütülmemeli

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman: Olaylar Büyütülmemeli

Almanya'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final için Berlin'e gelen Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, otele girişte yaşanan olayların büyütülmemesi gerektiğini söyledi. Ataman, Fenerbahçeli taraftarlarla yaşanan tartışmanın ardından güvenlik zafiyeti olduğunu vurgulayarak, Alman polisinin gerekli önlemleri almasını ve turnuvaya güvenlik açısından önem vermesini istedi. Berlin Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Işık da yaşananları tasvip etmediklerini belirtti.

23.05.2024 01:05
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Almanya'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final için bu kente gelen Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, otele girişte yaşanan olayların büyütülmemesi gerektiğini söyledi.

Başkent Berlin'de kamp yapılan otele girişte bazı Fenerbahçeli taraftarlarla yaşanan tartışmanın ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başarşen, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ve Berlin Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Işık'la bir araya gelen Ataman, takımın otele girişi sırasında güvenlik zafiyeti olduğunu vurguladı.

Otele gelen polis ekipleri, yaşananlar sebebiyle üzüntülerini dile getirirken, Ergin Ataman; Fenerbahçe'yi desteklemek için otele gelen taraftarlarla yaşanan gerginlikte polis ekiplerinin takımı korumak için daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Otele girişte ihmal olduğunun altını çizen Ataman, şöyle konuştu:

"Tabii ki yaşananların büyük bir sıkıntıya neden olacağını düşünmüyorum. Benim Fenerbahçe Kulübü'yle, sağduyulu Fenerbahçe taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok. Ama maalesef sürekli bu tip provokasyon yapan holiganlar her kulüpte var. Umarım Alman polisi de gerekli dersi alır ve bütün takımlara gerekli korumayı sağlar. Bizim de holiganlarımız gelecek. Burada ciddi bir güvenlik eksiği görüldü. İnşallah bu olay da örnek olur. Maalesef tatsız bir durum başımıza geldi. Alman polisinin de turnuvaya güvenlik açısından ehemmiyet vermesini sağlar. Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz da buraya gelip destek oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Sonuçta bir maç yapılacak. Buraya takımlar uzun bir maraton sonunda büyük bir başarıyla geldi. Bir takım kazanacak, bir takım kaybedecek. Bunun bilinci içinde olmamız lazım. Ama maalesef bazı holiganlar sadece olay çıkarma derdindeler. Biz sahaya çıkıp mücadelemizi yapacağız."

Berlin Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Işık da yaşananları tasvip etmediklerini belirterek, "Böyle bir şeyi tasvip etmiyoruz. Üzgünüz böyle olduğu için. Spor içinde geçmesi gerekirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman: Olaylar Büyütülmemeli - Son Dakika

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