Panathinaikos, deplasmanda Panserraikos'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Panathinaikos, deplasmanda Panserraikos'u 3-0 mağlup etti

Panathinaikos, deplasmanda Panserraikos\'u 3-0 mağlup etti

Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Serres Stadı'nda oynanan maçta Panserraikos'u 3-0 mağlup etti. Benjamin Verbic, Sebastian Palacios ve Alexander Jeremejeff'in attığı gollerle Panathinaikos galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Panathinaikos puanını 50'ye çıkararak ikinci sıraya yükseldi, Panserraikos ise 8. sırada kaldı.

11.02.2024 20:29
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Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Panserraikos'u 3-0 mağlup etti.

Ligin 22. haftasında Serres Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Benjamin Verbic, 31. dakikada Sebastian Palacios ve 90+1. dakikada Alexander Jeremejeff attı.

Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Panathinaikos, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, Panserraikos 23 puanla 8. sırada kaldı.

Kaynak: AA

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