Panathinaikos, THY Avrupa Ligi Kupası İçin Tercih Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Panathinaikos, THY Avrupa Ligi Kupası İçin Tercih Ediliyor

Panathinaikos AKTOR, Abu Dabi'deki Dörtlü Final'de 8. kez kupayı kazanmayı hedefliyor.

19.05.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde mücadele edecek ekiplerden Panathinaikos AKTOR, kupayı üst üste 2, toplamda da 8. kez kazanmaya çalışacak.

Türk başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki yeşil-beyazlılar, tarihinde bu kupayı 7 kez müzesine götürdü.

Organizasyonda 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011'de kupayı kazanan Yunanistan temsilcisinin 13 yıllık şampiyonluk hasretine Ergin Ataman, geçen sene son verdi.

Dörtlü finalde yine Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak Yunan ekibi, geçen yılki başarısını tekrarlayarak 8. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.

Üst üste ilk kez kazanma peşinde

Tarihte bu kupayı CSKA Moskova ile en fazla kazanan ikinci takım Panathinaikos, ilk kez üst üste zafer elde etmek istiyor.

Avrupa Ligi'nde 1988 yılından bu yana oynana dörtlü final tarihinde üst üste şampiyon olan sadece 4 takım bulunuyor.

Türkiye adına Anadolu Efes, Yunanistan'dan Olympiakos, İsrail'den Maccabi ve o dönem Yugoslavya'yı temsil eden Jugoplastika, Avrupa Ligi'nde üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes ile bu başarıyı yakalayan Ergin Ataman, başarısını Yunan ekibiyle tekrarlamak için dörtlü finalde saha kenarında olacak.

Normal sezonu 3. bitirdi

Panathinaikos AKTOR, 2024-25'te normal sezonu 3. sırada tamamladı.

Ligde 22 galibiyet 12 yenilgi alan Yunan ekibi, Atina'da 14 galibiyet alarak iç sahanın en etkili takımı oldu.

Panathinaikos, ortalama 87.9 sayıyla da normal sezonun en skorer takımı unvanını aldı.

Anadolu Efes'i zor geçti

Son şampiyon, play-off'ta Türk ekibi Anadolu Efes'i 5. maç sonunda geçebildi.

Atina'daki saha ve seyirci avantajından yararlanamayan Yunan ekibi, İstanbul'a 1-1 eşitlikle geldi. İstanbul'daki ilk maçı kazanan, ikinci maçı da kaybeden Panathinaikos, seriyi 2-2'ye taşıdı ve yeniden saha avantajını elde etti.

Çekişmeli geçen serinin son maçında Anadolu Efes'i 75-67 yenen Yunan ekibi, dörtlü finale yükseldi.

MVP'ye sahip

Panathinaikos AKTOR'un ABD'li skoreri Kendrick Nunn, THY Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) oldu.

Normal sezonu 21,1 sayı, 3,6 ribaunt, 4,3 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla tamamlayan Nunn, Yunan ekibinin şampiyonluk yolundaki en büyük gücü olacak.

Türk oyunculardan önemli katkı

Panathinaikos AKTOR, sezon başı NBA'den getirdiği Türk oyunculardan da büyük katkı aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldızları Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven, sezon başı NBA'dan Ataman'ın takımı için döndü.

Anadolu Efes ile oynanan play-off serisinin yıldızı Cedi Osman, bu sezon Avrupa Ligi'nde 9.2 sayı ortalamayla mücadele etti.

Ömer Faruk ise yaşadığı sakatlık problemine rağmen 29 maçta 8.1 sayı, 3.9 ribaund ortalaması yakaladı.

Kadrosunda Kostas Sloukas, Lorenzo Brown gibi bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan yıldızları barındıran Panathinaikos AKTOR'un kadrosunda şu isimler yer alıyor.

Oyun kurucu: Panagiotis Kalaitzagis, Lorenzo Brown, Dimitris Moraitis, Kostas Sloukas, Jerian Grant, Kendrick Nunn, Marius Grigonis

Forvet: Cedi Osman, Alexandros Samodurov, Ioannis Papapetrou, Juancho Hernangomez, Konstantinos Mitroglou

Pivot: Tibor Pleiss, Mathias Lessort, Wenyen Gabriel, Ömer Faruk Yurtseven.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Panathinaikos, Ergin Ataman, Basketbol, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Panathinaikos, THY Avrupa Ligi Kupası İçin Tercih Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye e-ticareti mercek altına aldı 37 milyarlık vergi kaçağı Maliye e-ticareti mercek altına aldı! 37 milyarlık vergi kaçağı
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
Bakan Şimşek’i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler
Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor Ali Koç’a tek bir çağrı yapacak Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
Fenerbahçe’den Ali Koç’un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama Fenerbahçe'den Ali Koç'un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu’ya “kovuldun“ mesajı verdiğini yazdı İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdiğini yazdı

11:30
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
10:51
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
10:27
Türkiye ve ABD’nin Suriye toplantısı yarın
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın
10:20
Atatürk’ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
09:58
Türkiye’yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
18:03
Zelenski, ABD’li isimlerle görüştü Dikkat çeken mesaj
Zelenski, ABD'li isimlerle görüştü! Dikkat çeken mesaj
17:42
RAMS Park’ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
RAMS Park'ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
17:34
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
17:23
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
17:18
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi
Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
16:55
Süper Lig’de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
16:34
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 11:57:39. #7.13#
SON DAKİKA: Panathinaikos, THY Avrupa Ligi Kupası İçin Tercih Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.