Papara Göztepe, Beykoz Belediyespor\'u Ağırlayacak

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KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son olarak evinde oynadığı İzmir derbisinde İnfo Yatırım Karşıyaka'yı 3-1 mağlup eden lider Papara Göztepe yarın son sıradaki Beykoz Belediyespor'u ağırlayacak. Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak 20'nci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Oynadığı 19 maçta 18 galibiyet alan ve liderliği garantileyen sarı-kırmızılı takım rakibini yenerek 6'da 6 yapmayı hedefliyor. Play-Off oynamaya hazırlanan zirve takipçisi Karşıyaka ise Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda 16.00'da 4'üncü sıradaki Sakarya Voleybol'u konuk edecek. Öğrencilerin ücretsiz izleyebileceği maçın biletleri 100 TL'den satılacak.