Talat Papatya: "Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Talat Papatya: "Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz"

22.02.2022 14:41
Talat Papatya: "Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz"

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, dün oynanan Galatasaray karşılaşmasında oyunun 29 dakika 28 saniye duraksadığını ancak 9 dakika uzatma verildiğini söyleyerek açıklamalarda bulundu.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, dün oynanan Galatasaray karşılaşmasında oyunun 29 dakika 28 saniye duraksadığını ancak 9 dakika uzatma verildiğini söyleyerek açıklamalarda bulundu. Talat Papatya, "Bu organize planın parçası olan herkese hakkımız haram olsun. Zamanı gelince burunlarından fitil fitil nasıl getireceğimizi göreceksiniz. Göztepe ağır taştır, hepiniz altında ezileceksiniz. Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, dün oynanan maçta sahasında Galatasaray'a 3-2'lik skorla yenildi. Maçta verilen 4 penaltı kararı, 5 kez VAR'a gidilmesi ve yaşanan saha olayları ön plana çıktı. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya da maçın ardından yazılır bir açıklama yaptı.

Arda Kardeşler atamasına tepki

Hak ettikleri bir maçı kaybettiklerini söyleyen Talat Papatya, "Hırslı ve istekli oyunumuzu 3 puanla taçlandırmamız gerekiyordu. Sahada olanlarla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Utanmaz ve terbiyesiz bir futbolcunun taraftarımızı kışkırtıcı gol sevinci hariç. Asıl mesele saha dışında oynanan oyun. Müsabakadaki kararların doğru veya yanlışlığından bağımsız olarak, iki takım için de kritik ve haftanın belki de en önemli maçına geçmiş müsabakalarda karar ve tavırlarıyla camiamızın "sıfır" tolerans göstereceği bilinen bir hakemi atayarak sinir uçlarımızla oynanmıştır. VAR'daki karar verme süreçleri de tuzu biberi oldu" dedi.

"Oyun 29 dakika durdu ama 9 dakika uzatıldı"

Bir sonraki iç saha maçında kendilerini taraftarlarından ayrı bırakma planını hayata geçirenleri yaptıklarını yanına bırakmayacaklarını vurgulayan Papatya, "Kazanmak için her yolu mübah sayan bu zihniyetin Türk futbolunun marka değerine verdiği zarar ortadadır. Futbolun olmazsa olmazı ve en güzel unsuru taraftarın hassasiyetine dikkat etmeyen bu zihniyetle ligimiz daha çok yerlerde sürünür. Maçtaki utanç verici rakamları da kamuoyunun takdirine sunuyorum. Maçtaki tüm goller, penaltı pozisyonları (VAR inceleme süreleri) ve doktor müdahalesi gerektiren fauller ve sakatlıkların süreleri incelenmiştir. Sadece bu sebepler ile oyun 29 dakika 28 saniye duraksamıştır. Oyunun uzatma süresi 9 dakika gösterilmiş olup, sadece uzatma süresi sonrasında yaşanan olaylar ile oyun bu bölümde 9 dakika 8 saniye duraksamıştır. Bu hesaplamada korner, taç, frikik, faul aksiyonları dahil edilmemiştir" diye konuştu.

"Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz"

Papatya, açıklamasının sonunda ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu organize planın parçası olan herkese hakkımız haram olsun. Zamanı gelince burunlarından fitil fitil nasıl getireceğimizi göreceksiniz. Göztepe ağır taştır, hepiniz altında ezileceksiniz. Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz." - İZMİR

Talat Papatya: Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz
Talat Papatya: Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz

YORUMLAR
500
Galatasaray galibiyet hasretini dindirdi! Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yendi Galatasaray galibiyet hasretini dindirdi! Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yendi Talat Papatya: 'Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz' Talat Papatya: "Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz" Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Domenec Torrent (3) Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Domenec Torrent (3)

Arda Kardeşler, Galatasaray, oyunlar, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Talat Papatya: 'Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan olası bir savaş durumu için: Tedbirlerimizi alıyoruz
14:48 Bu kadarı da pes! Karısı ve oğlunun en yakın arkadaşını yatak odalarında cinsel ilişkiye girerken bastı
14:45 Rusya'nın Almanya ile gerçekleştirdiği Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi askıya alındı
14:40 Casusluk ve kadın avukata silahlı saldırı ile suçlanan Davut Yılmaz gözaltına alındı!
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
13:44 Neslihan Atagül'den yeni dizi projesi! Partner olarak Kıvanç Tatlıtuğ düşünülüyor
13:47 Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 15:13:07. #1.11#
SON DAKİKA: Talat Papatya: "Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement