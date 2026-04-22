Üye Girişi
Son Dakika Logo

Para Atletizm Takımımız Fas'ta Yarışacak

22.04.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli takımımız, Fas'taki Grand Prix'de 57 ülkeden 439 sporcu ile madalya için mücadele edecek.

Para Atletizm Milli Takımı, Grand Prix serisinin üçüncü etabında mücadele etmek üzere Fas'a gitti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, yarın Rabat kentinde başlayacak organizasyonda 57 ülkeden 439 sporcu yarışacak.

Organizasyonda milli sporculardan Sevda Kılınç Çırakoğlu 200 metre, 400 metre ve 1500 metrede, Hatice Güçlü 1500 metrede, Mervenur Çağıran 400 metre ve 1500 metrede, Melisa Emine Avşar uzun atlamada, Serap Demirkapu ise cirit ve gülle atmada madalya mücadelesi verecek.

Yarışlar, 25 Nisan Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

Spor, Fas, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 20:45:27. #7.13#
SON DAKİKA: Para Atletizm Takımımız Fas'ta Yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.