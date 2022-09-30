Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik, Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor - Son Dakika
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Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik, Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor

30.09.2022 14:51

Para Badminton Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporcu Tuğçe Çelik, madalya kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Para Badminton Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporcu Tuğçe Çelik, madalya kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ile İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, kasım ayında Japonya'da düzenlenecek Para Badminton Dünya Şampiyonası'na katılacak Türk Milli Takımı'nda yer alan Tuğçe Çelik'i antrenman yaptığı Kastamonu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda ziyaret etti.

Tuğçe ve antrenman yapan diğer sporculara başarılar dileyen Asrak ve Bahçacıoğlu, sporculara baklava ikram etti.

Asrak, burada yaptığı konuşmada, Tuğçe Çelik'in önemli bir başarıya imza attığını söyledi. Tuğçe'nin kısa bir süre sonra Dünya Şampiyonasına gideceğini belirten Asrak, "Mili takımda 5 sporcumuz var, onlardan biri de Tuğçe kızımız. Tuğçe'ye hem Dünya Şampiyonası'nda hem de bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz. Bizim asıl amacımız olimpiyatlar. Dünya ve Avrupa şampiyonasında elde edeceği başarılar olimpiyatlara uzanan yolda önünü açacaktır. Güzel bir rol model olacağına inanıyoruz." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Zafer Şahin ise Ayhan Baydil ile Tuğçe'nin antrenörlüğü yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tuğçe Çelik, Kastamonu'muzun parlayan yıldızlarından biri. Yaklaşık üç hafta sonra Konya'da düzenlenecek milli takım kampına katılacak. İki haftalık kampın ardından 1- 6 Kasım tarihlerinde Japonya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacak. Burada hedef derece. Bu şampiyonanın hemen ardından Avrupa Şampiyonası olacak. Bir yandan da onun hazırlıklarını sürdüreceğiz. Bizim ana hedefimiz 2 yıl sonra yapılacak Paralimpik Olimpiyatları'na katılıp orada derece yapmak."

Tuğçe Çelik ise 11. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "7 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Benim için çok heyecan verici bir turnuva olacak. Çok yoğun antrenman temposunda çalışıyoruz. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Amacım dünya şampiyonasında derece yapmak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Kastamonu, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik, Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik, Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor - Son Dakika
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