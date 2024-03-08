Para Badminton Türkiye Şampiyonası Karaman\'da Başladı

Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 13 ilden 38 sporcunun katılımıyla Karaman'da başladı.
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde, kent olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Kadın sporcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Karadeniz, şampiyonaya katılım gösteren sporcu, hakem ve antrenörlere teşekkür etti.
Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Zafer Şahin ise şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.
13 ilden 38 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyon, yarın düzenlenecek yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek.
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Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, gençlerle bir araya gelerek bağımlılığa karşı bilinçlendirme çalışmaları ve spor etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Sandıkçı, sağlıklı ve dinç nesiller yetiştirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.
Türkiye Satranç Federasyonu, Gülenay Aydın'ın 40. Capelle Açık Satranç Turnuvası'nda gösterdiği başarılı performans sonucunda Kadın Büyükusta unvanını aldığını duyurdu. Aydın, aynı zamanda Kadın Uluslararası Usta unvanını da kazanmıştı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadın sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı. Polonyalı, Türk, Avusturyalı, Güney Koreli, Brezilyalı ve Japon sporcular, 'Sesimizi başarılarımızla duyuruyoruz. Biz güçlüyüz ve ne istersek yapabiliriz' mesajını işaret diliyle iletti. Ayrıca bu mesaj, Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere 7 farklı dilde altyazılı videoyla yayınlandı.
Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yüzme yarışmasında, profesyonel yüzücülerin yanı sıra ev kadınları da yer aldı. Türkiye Yüzme Federasyonu Diyarbakır İl Temsilci Adnan Yıldırım, böyle bir organizasyonun ilk defa gerçekleştirildiğini belirtti. Yarışmada dereceye girenlere madalya verildi.
Erzurum'da gerçekleştirilen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) yapılan snowboard banked slalom yarışlarında madalya kazanan sporcular belirlendi. Erkeklerde Çinli Bin Yang altın, İtalyan Thomas Belingheri gümüş ve Güney Koreli Yongseok Choi bronz madalya elde etti. Kadınlarda ise Çinli Yueyue Zhao altın, aynı ülkeden Lulu Wang gümüş ve Avusturyalı Lisa Zoerweg bronz madalya kazandı.
Osmaniye Jandarma Komutanlığı tarafından 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik düzenlenen 'Haydi Amcalar, Trafikte Güvenli Sürüşe' projesi kapsamında eğitim verildi. İl Jandarma Komutanlığı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, yaşlı vatandaşlara trafik uyarı işaretleri ve sürüş kuralları hakkında teorik bilgiler aktarıldı. Ardından jandarma ekipleri gözetiminde pratik eğitim yapıldı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Sakatlığı devam eden Benasser antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Barış Çin, yarı finalde Sergio Sanche'yi yenerek finale çıktı. Şampiyonada Türkiye'yi Hacı Arap Yaman, Barış Çin, Emrah Taç, Serdar Gümüş ve Mehmet Sezer temsil ediyor. Ferdi müsabakaların sona ermesinin ardından turnuva, yarın takım karşılaşmalarıyla devam edecek.
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