Para masa tenisçiler 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazır - Son Dakika
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Para masa tenisçiler 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazır

29.07.2022 15:07
Para masa tenisçiler 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazır

Para Masa Tenisi Mili Takım Kaptanı Abdullah Öztürk, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda tüm kategorilerde final oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Para Masa Tenisi Mili Takım Kaptanı Abdullah Öztürk, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda tüm kategorilerde final oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nın yanında kendi ismiyle açılan spor salonunda açıklamalarda bulunan Abdullah Öztürk, 2008 yılından beri çok başarılı bir grafikleri olduğunu dile getirdi.

Paralimpik oyunlarının en başarılı branşı olduklarını aktaran Abdullah Öztürk, "Bunu aldığımız madalyalarla kanıtladık. 2016 Rio, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki derecelerden sonra branşımıza olan ilgi daha da arttı. O açıdan gururluyuz." diye konuştu.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda da ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Abdullah, şunları kaydetti:

"Lider Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü olarak haftanın 6 günü çalışarak oyunlara olan hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Kendimize ve takım arkadaşlarımıza güveniyorum. 2 Ağustos'ta da TOHM'da milli takım kampımızı yapacağız. Dersimize iyi çalıştık, bunu başaracak kapasitemiz var. Konya'daki oyunlarda tüm kategorilerde final oynamayı hedefliyoruz."

Yusuf Kılınçkaya: "Konya'dan en çok madalyayı alan branş olarak dönmek istiyoruz"

Milli takım antrenörü Yusuf Kılınçkaya ise 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Para Masa Tenisi Milli Takımı olarak 2008'den beri çok sayıda madalya aldıklarını hatırlatan Kılınçkaya, " Londra, Rio ve Tokyo'da en fazla madalya çıkaran branş olarak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Konya'da erkeklerde 4 ve 5. klas, kadınlarda da 9. klasta yarışacağız. Amacımız bütün madalyaları almak. Bunun için Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Süleyman Vural, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan ve Merve Cansu Demir ile yaklaşık 2-3 aydır çalışıyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum. 2 Ağustos'ta TOHM'da yapacağımız 10 günlük antrenmanın ardından müsabaka gününü bekleyeceğiz. Konya'dan en çok madalyayı alan branş olarak dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Abdullah Öztürk, Tokyo, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para masa tenisçiler 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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