Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde Roma 'da gerçekleştirilecek organizasyona 26 ülkeden 106 sporcu katılacak.

Kaynak: AA

Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası, İtalya'da yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.