Para Okçuluk Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası

23.02.2022 14:48
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya mücadelesi verecek.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dubai'de devam eden Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, makaralı yay kadın çiftler kategorisinde adını finale yazdırdı.

Milliler, 25 Şubat Cuma günü TSİ 16.10'da Rusya karşısında altın madalya için yarışacak.

Organizasyon, 27 Şubat Pazar günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Para Okçuluk Dünya Şampiyonası - Son Dakika


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