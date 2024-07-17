Para Tekvando Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Konya'da hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Para Tekvando Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Konya'da hazırlanıyor

Para Tekvando Milli Takımı, 28 Ağustos-8 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor. Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Şahin, sporcuların başarılar elde edeceğine inandığını belirtti. Milli sporcular ise Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanarak, kürsüde İstiklal Marşı'nı okumayı hedefliyor.

17.07.2024 09:56
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Para Tekvando Milli Takımı, 28 Ağustos-8 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor. Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Şahin, çok güzel ve başarılı bir dönem geçirdiklerini söyleyerek, "Bunların hepsi aslında olimpiyatlara hazırlıktı. Onun için sporcularımız gerekli tecrübeyi kazandı" dedi.

Para Tekvando Milli Takımı, 28 Ağustos - 8 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Konya'da hazırlanıyor. Haftalardır kampta olan takım, Teknik Direktör Ali Şahin gözetiminde antrenmanlarına devam ediyor. Oyunlara katılacak 8 milli sporcu ise daha öncesinde bir çok uluslararası müsabakada yarıştı ve dereceler kazandı. Bu başarıları Paralimpik Oyunları'na aktarmak istediklerini anlatan Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Şahin, sporcuların hepsinin başarılar elde edeceğine inandığını belirtti.

Milli sporcular ise Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalyalar kazanarak, kürsüde İstiklal Marşı'nı okumayı istiyor.

Ali Şahin: "Avrupa şampiyonlarında kazandıkları başarılar ile olimpiyatlarda zirve yapacaklar"

Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Şahin, hazırlık sürecini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Şahin, "2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra Dünya Tekvando Federasyonu sıklet değişikliğine gitti. Para olimpik sıkletlerini biraz çoğalttı. Biz de bu imkanlar dahilinde dünya seçmelerinde sporcularımızı, aday sporcularımızı yarıştırmaya başladık. 2020'den sonra 4 yıllık önemli bir program uyguladık. Bu programdan da 10 kişiden 8 kişiyi paralimpik sıklet olarak olimpiyatlarda yarıştırmaya hak kazandık. Bu müsabakalar Avrupa ve dünya şampiyonları ile birleşti. Çok güzel başarılı bir dönem geçirdik. Bunların hepsi aslında olimpiyatlara hazırlıktı. Onun için sporcularımız gerekli tecrübeyi kazandılar. Son dönemde de Konya'daki kamp eğitim merkezinde planlı ve programlı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandıkları başarılar ile olimpiyatlarda zirve yapacaklar. Onun için hummalı bir çalışma Konya'da devam ediyor" cümlelerine yer verdi.

Fatih Çelik: "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırım"

15 yıldır para tekvando ile ilgilenen Para Tekvando Milli Takımı Kaptanı Fatih Çelik, "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırım. Daha önceki turnuvalarda da yer almıştım. Allah'ın izniyle bu sefer hatalarımızı telafi ettik ve önümüzdeki olimpiyatlarda altın madalya alıp, ülkemize dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Sami Saraç: "İnşallah altın madalya kazanmak istiyorum"

Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istediğine vurgu yapan milli sporcu Mehmet Sami Saraç ise, "Önümüzdeki Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazır hissediyorum. Ufak bir sakatlığım vardı, düzeldi. 2 ay önce Avrupa şampiyonamız vardı. Orada birinciliği düşündüğüm için derece elde edemedim. Keşke kademe kademe gitseydim. Ama şu anda kesin adımlarla gidip, inşallah altın madalya kazanmak istiyorum" diye konuştu.

Meryem Betül Çavdar: "Hepimizin umudu yüksek, inşallah güzel sonuçlarla döneceğiz"

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye ilk madalya kazandıran kadın sporcu olan 24 yaşındaki Meryem Betül Çavdar, "Tokyo ilk mücadelemizdi. Orada ülkeme gümüş madalya kazandırdım. Paris'te ikinci defa Paralimpik oyunlar göreceğiz, oranın atmosferi çok çok farklı. Zaman azaldıkça heyecanımız ve madalya sayımız daha da artıyor. Biz de bu süreçte elimizden gelen ne varsa ortaya koyuyoruz. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Hepimizin umudu yüksek. İnşallah güzel sonuçlarla döneceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Para Tekvando Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Konya'da hazırlanıyor - Son Dakika

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