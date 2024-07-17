Para Tekvando Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Para Tekvando Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazır

Para Tekvando Milli Takımı, 28 Ağustos-8 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor. Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, sporcuların başarılar elde ettiğini ve olimpiyatlarda zirve yapacaklarına inandığını belirtti. Milli sporcular ise madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı okumayı hedefliyor.

17.07.2024 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Para Tekvando Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazır

Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Şahin:

"Şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile olimpiyatlarda zirve yapacaklar"

"Çok güzel, başarılı bir dönem geçirdik"

Para Tekvando Milli Takımı Kaptanı Fatih Çelik:

"Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırım"

KONYA - Para Tekvando Milli Takımı, 28 Ağustos-8 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor. Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, çok güzel ve başarılı bir dönem geçirdiklerini söyleyerek, "Bunların hepsi aslında olimpiyatlara hazırlıktı. Onun için sporcularımız gerekli tecrübeyi kazandı" dedi.

Para Tekvando Milli Takımı, 28 Ağustos - 8 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Konya'da hazırlanıyor. Haftalardır kampta olan takım, Teknik Direktör Ali Şahin gözetiminde antrenmanlarına devam ediyor. Oyunlara katılacak 8 milli sporcu ise daha öncesinde bir çok uluslararası müsabakada yarıştı ve dereceler kazandı. Bu başarıları Paralimpik Oyunları'na aktarmak istediklerini anlatan Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Şahin, sporcuların hepsinin başarılar elde edeceğine inandığını belirtti.

Milli sporcular ise Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalyalar kazanarak, kürsüde İstiklal Marşı'nı okumayı istiyor.

Ali Şahin: "Avrupa şampiyonlarında kazandıkları başarılar ile olimpiyatlarda zirve yapacaklar"

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, hazırlık sürecini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Şahin, "2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra Dünya Tekvando Federasyonu sıklet değişikliğine gitti. Para olimpik sıkletlerini biraz çoğalttı. Biz de bu imkanlar dahilinde dünya seçmelerinde sporcularımızı, aday sporcularımızı yarıştırmaya başladık. 2020'den sonra 4 yıllık önemli bir program uyguladık. Bu programdan da 10 kişiden 8 kişiyi paralimpik sıklet olarak olimpiyatlarda yarıştırmaya hak kazandık. Bu müsabakalar Avrupa ve dünya şampiyonları ile birleşti. Çok güzel başarılı bir dönem geçirdik. Bunların hepsi aslında olimpiyatlara hazırlıktı. Onun için sporcularımız gerekli tecrübeyi kazandılar. Son dönemde de Konya'daki kamp eğitim merkezinde planlı ve programlı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandıkları başarılar ile olimpiyatlarda zirve yapacaklar. Onun için hummalı bir çalışma Konya'da devam ediyor" cümlelerine yer verdi.

Fatih Çelik: "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırım"

15 yıldır para tekvando ile ilgilenen Para Tekvando Milli Takımı Kaptanı Fatih Çelik, "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırım. Daha önceki turnuvalarda da yer almıştım. Allah'ın izniyle bu sefer hatalarımızı telafi ettik ve önümüzdeki olimpiyatlarda altın madalya alıp, ülkemize dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Sami Saraç: "İnşallah altın madalya kazanmak istiyorum"

Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istediğine vurgu yapan milli sporcu Mehmet Sami Saraç ise, "Önümüzdeki Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazır hissediyorum. Ufak bir sakatlığım vardı, düzeldi. 2 ay önce Avrupa şampiyonamız vardı. Orada birinciliği düşündüğüm için derece elde edemedim. Keşke kademe kademe gitseydim. Ama şu anda kesin adımlarla gidip, inşallah altın madalya kazanmak istiyorum" diye konuştu.

Meryem Betül Çavdar: "Hepimizin umudu yüksek, inşallah güzel sonuçlarla döneceğiz"

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye ilk madalya kazandıran kadın sporcu olan 24 yaşındaki Meryem Betül Çavdar, "Tokyo ilk mücadelemizdi. Orada ülkeme gümüş madalya kazandırdım. Paris'te ikinci defa Paralimpik oyunlar göreceğiz, oranın atmosferi çok çok farklı. Zaman azaldıkça heyecanımız ve madalya sayımız daha da artıyor. Biz de bu süreçte elimizden gelen ne varsa ortaya koyuyoruz. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Hepimizin umudu yüksek. İnşallah güzel sonuçlarla döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ali Şahin, Konya, Eylül, Paris, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Para Tekvando Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 Tavuk çiftliğinde cinayet Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor Tavuk çiftliğinde cinayet! Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor
18:21 7 ağır vasıta birbirine girdi Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var 7 ağır vasıta birbirine girdi! Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
19:20 Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı! 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay
19:16 Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi FETÖ’cüler artık içeriden çıkamayacak Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi! FETÖ'cüler artık içeriden çıkamayacak
18:32 Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş’a veda etti Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti
17:49 Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:59 İstanbul’daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi İstanbul'daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 20:32:49. #1.13#
SON DAKİKA: Para Tekvando Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement