Fransa devi Paris Saint-Germain'in futbolcularının kullandığı araçlar gündem oldu. Yıldız oyuncuların bindiği otomobillerin değeri görenleri şaşırttı.
PSG futbolcularının antrenman tesislerinden ayrılırken görüntülendiği anlarda, oyuncuların kullandığı birbirinden lüks otomobiller dikkat çekti. Yüksek fiyatlı spor ve lüks araçlardan oluşan koleksiyon sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Takımın dünya yıldızlarından oluşan kadrosu, yalnızca sahadaki performanslarıyla değil kullandıkları araçlarla da konuşulmaya devam ediyor.
Son Dakika › Spor › ''Para var huzur var'' dedirten görüntü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)