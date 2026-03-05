''Para var huzur var'' dedirten görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

''Para var huzur var'' dedirten görüntü

05.03.2026 16:38  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın ünlü futbol takımı Paris Saint-Germain'in futbolcularının kullandığı lüks otomobiller büyük ilgi gördü. Antrenman tesislerinden ayrılırken görüntülenen futbolcuların birbirinden pahalı ve lüks otomobilleri geniş yankı buldu.

Fransa devi Paris Saint-Germain'in futbolcularının kullandığı araçlar gündem oldu. Yıldız oyuncuların bindiği otomobillerin değeri görenleri şaşırttı.

ARAÇLARIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

PSG futbolcularının antrenman tesislerinden ayrılırken görüntülendiği anlarda, oyuncuların kullandığı birbirinden lüks otomobiller dikkat çekti. Yüksek fiyatlı spor ve lüks araçlardan oluşan koleksiyon sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YILDIZLARA YAKIŞAN KOLEKSİYON

Takımın dünya yıldızlarından oluşan kadrosu, yalnızca sahadaki performanslarıyla değil kullandıkları araçlarla da konuşulmaya devam ediyor.

Futbol, Fransa, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Para var huzur var'' dedirten görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • çiüçiü çiüçiü:
    sığırcık kuşları sağolsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD ve İsrail şaşkın: İran’ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu

17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 17:52:13. #7.13#
SON DAKİKA: ''Para var huzur var'' dedirten görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.