Paraguay, Almanya'yı Penaltılarda Geçti

PARAGUAY, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Almanya'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek turladı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Boston Stadyumu'nda TSİ 23.30'da oynanan mücadelede Faslı hakem Jalal Jayed düdük çaldı. Karşılaşmada gol perdesini 42'nci dakikada Paraguay'da Julio Enciso açtı. Almanya, 54'üncü dakikada Kai Havertz'in golüyle durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin normal süresi 1-1 berabere tamamlandı. Uzatmalara giden maçta skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük kuran Paraguay, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Paraguay, son 16 turunda Fransa - İsveç maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
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