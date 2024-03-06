Paralimpik Milli Okçular Paris 2024\'e Katılma Hakkı Kazandı

Fenerbahçe, Belçika deplasmanında galibiyet arıyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi. Kartal, rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve en iyi kadroyu sahaya sürmeyi amaçladıklarını belirtti. Fenerbahçe'nin santrforu Michy Batshuayi ise rakiplerini hafife almamaları gerektiğini vurguladı ve iyi bir performans sergilemek istediğini ifade etti.