Paralimpik Milli Okçular Paris 2024'e Katılma Hakkı Kazandı - Son Dakika
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Paralimpik Milli Okçular Paris 2024'e Katılma Hakkı Kazandı

Paralimpik Milli Okçular Paris 2024\'e Katılma Hakkı Kazandı

Türkiye'nin paralimpik milli okçuları Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Yiğit Caner Aydın, W1 kategorisinde ABD'den Jason Tabansky'yi yenerek vize alırken, Nil Mısır da W1 kadınlar kategorisinde Şilili rakibi Mariela Lopez Carrasco'yu mağlup ederek hakkını kazandı.

06.03.2024 21:21  Güncelleme: 21:23
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Paralimpik milli okçular Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 8.? ?Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dubai'de gerçekleştirilen organizasyonda milli okçu Yiğit Caner Aydın, W1 kategorisinde ABD'den Jason Tabansky'yi 140-139 yenerek Paris 2024 vizesi aldı.

Nil Mısır da turnuvada W1 kadınlar kategorisinde Şilili rakibi Mariela Lopez Carrasco'ya 105-69 üstünlük sağlayarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paralimpik Milli Okçular Paris 2024'e Katılma Hakkı Kazandı - Son Dakika

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