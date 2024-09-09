İbrahim Bölükbaşı Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İbrahim Bölükbaşı Altın Madalya Kazandı

Geniş Video İzle

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde yarışan ve altın madalya alan para milli judocu İbrahim Bölükbaşı, Türkiye'ye döndü. Bölükbaşı, kazandığı madalyayı tüm Türkiye'ye armağan ettiğini söyledi.

09.09.2024 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mikail KARAMAN- Ali Eren İĞDE/ANKARA, PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo branşının erkekler +90 kilo J2 kategorisinde yarışan ve altın madalya alan para milli judocu İbrahim Bölükbaşı, yurda döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılanan Bölükbaşı, "Kazandığım altın madalya tüm Türkiye'ye armağan olsun. Orada İstiklal Marşı'nı okutmak kadar güzel bir şey yoktu" dedi.

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde yarışan ve Gürcü rakibi Revaz Chikoidze 1-0 yenerek altın madalyaya uzanan para milli sporcu İbrahim Bölükbaşı yurda döndü. Bölükbaşı'nı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çiçekler eşliğinde coşkulu bir kalabalık karşıladı. Türkiye tarihinde judo branşında altın madalya alarak bir ilke imza atan Bölükbaşı, "Bugün biz para olimpiyatta 28 tane madalya aldık. Tarihi bir başarı yaptık. Ben de ilk defa Türkiye tarihinde altın madalya alarak olimpiyat şampiyonu oldum. Gururlu ve mutluyum" diye konuştu.

İBRAHİM BÖLÜKBAŞI: ABDULLAH ÇAKMAR HOCA JUDOYA YÖNLENDİRDİ

Sporculuk kariyerinde daha önceki branşının güreş olduğunu hatırlatan Bölükbaşı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha önce güreş branşında 2 sefer gittiğim olimpiyatta başarılı olamadım. Abdullah Çakmar hoca güreş takımımızda hocamızdı. Sonra bana 'sen olimpiyatlara judoda git' dedi. Bana destek vererek kulüpte branş açtı. Bana çok güvendiler. Aileme de desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Kazandığım altın madalya tüm Türkiye'ye armağan olsun. Orada İstiklal Marşı'nı okutmak kadar güzel bir şey yoktu."

İbrahim Bölükbaşı Altın Madalya Kazandı
Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Bölükbaşı Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 02:00:25. #1.13#
SON DAKİKA: İbrahim Bölükbaşı Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement