Paralimpik sporcu yüzmedeki başarısını halterde de sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Paralimpik sporcu yüzmedeki başarısını halterde de sürdürmek istiyor

Paralimpik sporcu yüzmedeki başarısını halterde de sürdürmek istiyor
19.06.2025 11:16
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Paralimpik sporcu Esra Nisa Özkılsız, 10 yıl sürdürdüğü ve birçok derece elde ettiği yüzme sporunun ardından başladığı halterde de adından söz ettirmek istiyor.

Paralimpik sporcu Esra Nisa Özkılsız, 10 yıl sürdürdüğü ve birçok derece elde ettiği yüzme sporunun ardından başladığı halterde de adından söz ettirmek istiyor.

Merkez Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'ndeki Çok Amaçlı Spor Salonu'nda günde 3 saat antrenman yapan Gaziantepli Esra Nisa Özkılsız, yüzme ve halterde Türkiye şampiyonlukları da dahil olmak üzere 92 madalya kazandı.

Özkılsız, bu branşta gerekli puanları toplayamadığı için dünya ve Avrupa şampiyonasına katılamadı.

Antrenörünün tavsiyesi üzerine vücudunun haltere daha yatkın olması dolayısıyla bu branşa geçiş yapan Esra Nisa, iki yıldır sürdürdüğü halterde Türkiye şampiyonu ve ikinciliği elde etti.

Kırıkkale'de iki gün önce düzenlenen Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 41 kilogramda 77 kilogram kaldırarak Türkiye ikincisi olan bedensel engelli 22 yaşındaki Esra Nisa Özkılsız, Avrupa ve dünya şampiyonalarından puan toplayıp olimpiyatlara gitmek istiyor.

"12 yılda 92 madalya kazandı"

Esra Nisa, AA muhabirine, 10 yaşında yüzme branşında spor hayatını başladığını ve bu branşta birçok Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini söyledi.

Yüzmeye kendisi gibi bedensel engelli bir kadın sporcunun tavsiyesi üzerine başladığını ifade eden Özkılsız, "Sporcu kadın bana kemiklerimin daha gelişmesi ve boyumun uzaması için yüzmemi tavsiye etti. Ben de yüzme branşına adım atarak spor hayatına başladım. 10 yıl boyunca yüzme branşında 90 madalya elde ettim." dedi.

Yüzmenin ardından antrenörünün tavsiyesiyle haltere geçtiğini ve spor hayatına burada devam ettiğini anlatan Esra Nisa, şöyle konuştu:

"İki yıldır halter sporu yapıyorum. Bu süre zarfında geçen yıl Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 41 kiloda 65 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl da iki gün önce Kırıkkale'de düzenlenen müsabakada yine 41 kiloda 77 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldum. Hedefim 2028'deki olimpiyatlara hazırlanmak. Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum."

"Yapamazsın dediler ama başardım"

Olimpiyat şampiyonu olmak istediğini ifade eden Özkılsız, " Benim gibi engelli arkadaşlarım da kendilerine güvensin. Başaracaklarına inansın. Ailem ve hocamın desteğiyle birçok derece elde ettim. Arkadaşlarım 'yapamazsın, başaramazsın' demelerine rağmen hırslanıyorum ve başarı elde ediyorum. Şu ana kadar toplamda 92 madalya elde ettim. En iyi yere geleceğime inanıyorum. " dedi.

"Gelecek vaat eden bir sporcu"

Halter Antrenörü Ali İhsan Güneş ise sporcusu Esra Nisa'nın gelecek vaat ettiğine dikkati çekerek, "Antrenmanlarını aksatmadan yapıyor. Esra Nisa'nın bu branşta önü açık. İyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İnşallah Avrupa ve dünya şampiyonalarından güzel derece elde edip olimpiyatlara gideceğiz. Pozitif bir sporcumuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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