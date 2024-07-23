A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek

Spor

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü kez bu organizasyonda yer alacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha önce Londra 2012 ve Tokyo 2020'de boy gösterirken, derece elde edemedi.

Tarihinde ilk kez Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'na katılan ay-yıldızlı voleybolcular, çeyrek finale yükselmeyi başaramadı. Rio 2016'ya katılamayan milli takım, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise yeniden mücadele etme hakkını elde etti ve organizasyonu 5'inci tamamlayarak en iyi derecesini aldı.

Yenilgisiz gelen "olimpiyat" kotası

Milli voleybolcular, 2023'ün eylül ayında Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru'yla mücadele etti.

Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0, Japonya'yı 3-1 ve Belçika'yı 3-0 yenerek "7'de 7" yapan milli takım, organizasyonu tarihinde ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli takım, yenilenen kadrosu ve geçen yıl takımın başına getirilen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'yle Paris'te madalya için servis kullanacak.

Beş milli voleybolcu ilk kez mücadele edecek

Olimpiyatlarda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas, ilk kez bu heyecanı yaşayacak.

Ayrıca takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ise üçüncü katılacağı olimpiyat olacak.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

Olimpiyata katılacak milli voleybolcuların yaşı ve olimpiyat tecrübesi