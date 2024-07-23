A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü kez bu organizasyonda yer alacak.

23.07.2024 11:13
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Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü kez bu organizasyonda yer alacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha önce Londra 2012 ve Tokyo 2020'de boy gösterirken, derece elde edemedi.

Tarihinde ilk kez Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'na katılan ay-yıldızlı voleybolcular, çeyrek finale yükselmeyi başaramadı. Rio 2016'ya katılamayan milli takım, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise yeniden mücadele etme hakkını elde etti ve organizasyonu 5'inci tamamlayarak en iyi derecesini aldı.

Yenilgisiz gelen "olimpiyat" kotası

Milli voleybolcular, 2023'ün eylül ayında Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru'yla mücadele etti.

Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0, Japonya'yı 3-1 ve Belçika'yı 3-0 yenerek "7'de 7" yapan milli takım, organizasyonu tarihinde ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli takım, yenilenen kadrosu ve geçen yıl takımın başına getirilen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'yle Paris'te madalya için servis kullanacak.

Beş milli voleybolcu ilk kez mücadele edecek

Olimpiyatlarda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas, ilk kez bu heyecanı yaşayacak.

Ayrıca takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ise üçüncü katılacağı olimpiyat olacak.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

Olimpiyata katılacak milli voleybolcuların yaşı ve olimpiyat tecrübesi

İsimKotaOlimpiyata katılım sayısıYaş
Eda Erdem DündarTakımİki kez37
Aslı KalaçTakımBir kez28
Beyza ArıcıTakım-28
Cansu ÖzbayTakımBir kez27
Derya CebecioğluTakım-23
Ebrar KarakurtTakımBir kez24
Elif ŞahinTakım-23
Hande BaladınTakımBir kez26
Gizem ÖrgeTakım-31
Meliha DikenTakımBir kez30
Melissa VargasTakım-24
Tuğba Şenoğlu İveginTakımBir kez26
Zehra GüneşTakımBir kez25

Maç programı

Milliler, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasında ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü oynayacak.

İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz Pazartesi:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos Perşembe:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos Pazar:

10.00 Türkiye-İtalya

Olimpiyatlarda altın madalya kazanan ülkeler

İlk kez 1964 yılında olimpiyata dahil edilen voleybol, Paris 2024'te 16. kez yer alacak.

Geride kalan dönemde 15 defa olimpiyatta yer alan kadınlar voleybolunda altın madalyaları; Sovyetler Birliği (4), Küba (3), Çin (3), Brezilya (2), Japonya (2) ve ABD elde etti.

YılEv sahibi

AltınGümüş

Bronz
1964

Tokyo

Japonya

Sovyetler Birliği

Polonya

1968

Meksiko

Sovyetler Birliği

Japonya

Polonya

1972

Münih

Sovyetler Birliği

Japonya

Kuzey Kore

1976

Montreal

Japonya

Sovyetler Birliği

Güney Kore

1980

Moskova

Sovyetler Birliği

Doğu Almanya

Bulgaristan

1984

Los Angeles

Çin

ABD

Japonya

1988

Seul

Sovyetler Birliği

Peru

Çin

1992

Barselona

Küba

Birleşik Takım

ABD

1996

Atlanta

Küba

Çin

Brezilya

2000

Sidney

Küba

Rusya

Brezilya

2004

Atina

Çin

Rusya

Küba

2008

Pekin

Brezilya

ABD

Çin

2012

Londra

Brezilya

ABD

Japonya

2016

Rio

Çin

Sırbistan

ABD

2020

Tokyo

ABDBrezilyaSırbistan

Kaynak: AA

Fransa, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek - Son Dakika

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