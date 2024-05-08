Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için 9 milli sporcu mindere çıkacak - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için 9 milli sporcu mindere çıkacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'na kota almak için 9 milli sporcu mindere çıkacak

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenecek olan organizasyonda, 9 milli sporcu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için mücadele edecek. İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan organizasyona 93 ülkeden 517 güreşçi katılacak. Müsabakalarda grekoromen stil, kadınlar ve serbest stil karşılaşmaları yapılacak.

08.05.2024 16:12
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Güreşte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için 9 milli sporcu mindere çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenecek organizasyona 93 ülkeden 517 güreşçi katılacak. Organizasyonda yarın grekoromen stil, 10 Mayıs Cuma günü grekoromen stil ve kadınlar, 11 Mayıs Cumartesi günü kadınlar ve serbest stil, 12 Mayıs Pazar günü ise serbest stil karşılaşmaları yapılacak.

Organizasyonda mücadele edecek sporcular şöyle:

Serbest Stil

57 kilogram - Muhammet Karavuş

65 kilogram - Ahmet Duman

74 kilogram - Soner Demirtaş

86 Kilogram - Osman Göçen

Grekoromen Stil

67 Kilogram - Selçuk Can

97 Kilogram - Metehan Başar

Kadınlar

53 Kilogram - Zeynep Yetgil

57 Kilogram - Elvira Kamaloğlu

62 Kilogram - Nesrin Baş - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için 9 milli sporcu mindere çıkacak - Son Dakika

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