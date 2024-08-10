Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Rai Benjamin Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler 400 metre engellide ABD'li Rai Benjamin, altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm 400 metre engelli finali gerçekleştirildi.
ABD'li Rai Benjamin 46.46'lık derecesiyle altın madalya kazanırken, dünya ve olimpiyat rekortmeni Norveçli Karsten Warholm 47.06'lık derecesiyle gümüş, Brezilyalı Alison Dos Santos 47.26'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.
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