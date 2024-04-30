Paris 2024 öncesi Türkiye, halter branşında kamp merkezi haline geldi - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 öncesi Türkiye, halter branşında kamp merkezi haline geldi

Paris 2024 öncesi Türkiye, halter branşında kamp merkezi haline geldi

Türkiye Halter Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi birçok ülke, hazırlık kampı için Türkiye'yi tercih etti. Venezuela, Kolombiya ve Bahreyn milli takımları Ankara'yı, Türkmenistan, Gürcistan, Irak, Özbekistan ve Kazakistan milli takımları ise Antalya'yı seçti. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Türk halterinin gelişimi ve ülkedeki şartların uygunluğunun tercih edilmelerinde önemli bir faktör olduğunu belirterek, Türk halterinin dünya çapında bir marka olduğunu vurguladı.

30.04.2024 12:10
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Halter branşında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi birçok ülke, hazırlık kampı için Türkiye'yi tercih etti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, halter branşında kamp merkezi haline geldi.

Olimpiyatlar öncesi kamp için Venezuela, Kolombiya ve Bahreyn milli takımları Ankara; Türkmenistan, Gürcistan, Irak, Özbekistan ve Kazakistan milli takımları ise Antalya'yı seçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, birçok ülkenin hazırlık kampı için Türkiye'yi tercih etmesinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Türk halterinin gelişimi, ülkemizdeki şartların uygunluğu, tercih edilmemizde önemli bir faktör. Bir de federasyon olarak onlara her türlü desteği sağlayıp, misafirperverliğimizi gösteriyoruz. Türk halteri dünyada bir markadır. Dünya markası çok önemli sporcularımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 öncesi Türkiye, halter branşında kamp merkezi haline geldi - Son Dakika

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