Kahramanmaraş'ta Altın Madalya Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kahramanmaraş'ta Altın Madalya Coşkusu

Kahramanmaraş\'ta Altın Madalya Coşkusu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya getiren Goalball Kadın Milli Takımı, memleketi Kahramanmaraş'ta çiçeklerle karşılandı. Milliler, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu.

10.09.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya getiren Goalball Kadın Milli Takım Antrenörü Gültekin Karasu ve milli sporcu Fatma Gül Güler, memleketi Kahramanmaraş'ta çiçeklerle karşılandı.

Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazanan Goalball Kadın Milli Takımı, hem dünya hem de Türk spor tarihine geçerek büyük bir başarıya imza attı. Milliler, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu.

Turnuva sonrası memleketi Kahramanmaraş'a gelen Goalball Kadın Milli Takımı Antrenörü Gültekin Karasu ve milli sporcu Fatma Gül Güler, çiçeklerle karşılandı. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret eden milliler, Paris'te kazandıkları başarı hikayesini anlattı.

Gültekin Karasu: "Çok mutlu ve gururluyuz"

Türkiye'ye kazandırdıkları başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Gültekin Karasu, "Çok mutluluk verici, onun verdiği tatlı bir yorgunluk var üzerimizde. Turnuva mantığı ile oynadık, planladığımız gibi de gitti. Üst üste üçüncü defa bir takım sporunda dünyada tarih yazdık. Bu onur ve gururla önce ülkemize sonra da şehrimize geldik. Çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

Fatma Gül Güler: "Üçüncü kez tarih yazmak her takımda olmuyor"

Milli sporcu Fatma Gül Güler de üst üste üçüncü kez olimpiyat şampiyonu olmanın verdiği gururu yaşadığını söyleyerek, "Çeyrek finalden sonra bizim maçlarımız başlıyor, biz hep böyle düşünüyoruz. Çeyrek finalde farklı bir Türkiye izliyoruz ve her seferinde bunu yaşıyoruz. Üçüncü kez tarih yazmak her takımda olmuyor, bu bir tesadüf değil, çalışmanın getirdiği bir ürün. 2 buçuk yıldır bu turnuva için çalışıyoruz ve Paris Paralimpik Oyunları'nda ilk günden son güne kadar herkese altın madalya gelecek demiştik ve geldi. Kahramanmaraş'a ikinci defa altın madalya getirmenin gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

Cemil Boz: "Goalball Kadın Milli Takımı olarak favoriyiz"

Şampiyon sporcuları ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise, "Bundan sonraki tüm olimpiyatlarda biz Goalball Kadın Milli Takımı olarak favoriyiz. Şampiyonuz ve oynamadan şampiyon takım bu dedirtecek noktadayız" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Milli Takım, Türkiye, Güncel, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta Altın Madalya Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi Narin’in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar
14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:40:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Altın Madalya Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement