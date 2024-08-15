Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi Temsil Edecek Kürek Takımı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi Temsil Edecek Kürek Takımı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan kürek takımı, Meriç Nehri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, oyunlarda madalya hedefliyor.

15.08.2024 11:16
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi tarihinde ilk kez temsil edecek kürek takımı, hazırlıklarını Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuru Meriç Nehri'nde sürdürüyor.

Paralimpik oyunlarda karışık iki çifte kategorisinde mücadele edecek kürekçiler Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen, 28 Ağustos'ta başlayacak oyunlar için hazırlıklarını Meriç Nehri'nde antrenör Orkun Pelvan gözetiminde yapıyor.

Pelvan, AA muhabirine, yaklaşık 1 yıl önce kurulan paralimpik kürek takımının olimpiyat kotası alarak büyük başarı elde ettiğini ve ilk kez katılacakları oyunlarda madalyayı hedeflediklerini söyledi.

Olimpiyat hazırlıklarının sürdüğünü belirten Pelvan, "Antrenman için Edirne'de yeni yapılan parkurumuza geldik. Bu parkurun bizim için çok büyük kazanımları oldu. Türkiye açısından çok önemli bir gelişim. Yıllardır hasretini çektiğimiz, başka ülkelerde görüp de özlemini çektiğimiz bir parkura kavuşmuş olduk. 2 bin 200 metrelik sakin suyu olan, rüzgarı çok az olan, yarışmak için çok ideal ortam sağlayan bir parkurumuz oldu." dedi.

Pelvan, oyunlar kapsamında 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerindeki kürek müsabakalarında madalya kovalayacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin paralimpik oyunlarda yeni bir ülke olmasına rağmen kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Pelvan, "Avrupa Salon Ergometre Kürek Şampiyonası'nda ve dünya şampiyonasında derecelerimiz oldu. Şimdi ise herkes gibi madalya için yarışacağız. Öncelikli hedefimiz final A. Final A'ya kalıp tüm ekipler gibi madalya peşinde koşmayı istiyoruz." diye konuştu.

Sporcular da madalya istiyor

Sporculardan Yiğit Doğukan Bozkurt ise olimpiyatlara katılacağı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyen Bozkurt, "Her olimpiyata giden ülke gibi bizim de hedefimiz madalya. A finaline çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız, formayı en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nurşen Şen de Türk bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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