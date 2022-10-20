Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!

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Sezon başında Real Madrid'e gideceği konuşulan ancak Paris Saint-Germain ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Kylian Mbappe, yönetiminden Neymar için çarpıcı bir istekte bulundu.

PSG YÖNETİMİNE RESTİ ÇEKTİ

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Kylian Mbappe, Neymar'ın disiplinsiz hareketlerinden son derece rahatsız. Brezilyalı futbolcunun disiplinsizliğinden oldukça rahatsız olan Mbappe'nin, Neymar'ın takımdan gönderilmemesi durumunda sözleşmesini tamamlamayacağını yönetime bildirdi.

NEWCASTLE TEKLİF YAPTI

Neymar'a ise Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı. Newcastle United'ın Brezilyalı yıldız için girişimlerde bulunduğu ancak Neymar'ın teklifi reddettiği belirtildi.