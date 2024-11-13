Paris Zaferi Gala Gecesi Düzenlendi

Spor

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin ev sahipliği yaptığı "Paris Zaferi Gala Gecesi" gerçekleştirildi.

Rixos Tersane İstanbul'daki geceye İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, federasyon temsilcileri, sporcular, sponsor firmaların yöneticileri ve davetliler katıldı.

Gala gecesinde konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, sporcuların büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizdi.

Bütün sporcuları, ailelerini ve antrenörlerini tebrik eden Davut Gül, şunları söyledi:

"Bu başarı tesadüf değil. Son yıllarda kadınlarımız, engellilerimiz, sporcularımız önemli başarılar elde etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde açılan tesisler, verilen emekler, sizlerin önünün açılması içindi. Daha iyisini de yapabilirsiniz. Federasyonlarımız başta olmak üzere destek veren kurum ve kuruluşlar, belediyelerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu işe katkı sağlıyor. Okullarımızda 107 spor kulübümüz vardı. 1,5 yılda bu sayıyı 2 bin 700'e çıkardık. Şimdi yeteneklerine göre lisans çıkarıyoruz. Lig usulü müsabakalar olacak. İlk etapta 50 kulübümüze minibüs aldık. İnşallah bu kulüplerde yetişen sporcularımız olimpiyatlarda madalya alacaktır. Bizi bir araya getiren herkese teşekkür ediyorum, sporcularımızı tebrik ediyorum."

Murat Aksu: "Aslında 7'si altın toplam 29 madalyamız var"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, gala gecesinde bir aile olarak yer aldıklarını aktardı.

Kazanılan her madalyada bu ailenin sevgisinin olduğunu dile getiren Aksu, "Her madalyada sahada, havuzda, pistlerde savaşan kahramanların emeği var. Birlikte olursak başaracağız. Takvimleri geri sayalım. Daha önce yaptığım konuşmada 'Daha fazla kategoride, daha fazla sporcuyla, daha fazla madalya hedefliyoruz.' demiştim. Tarihimizde ilk kez 15 branşta Paris'e gittik. Daha fazla sporcu demiştik, 94 sporcu katılımıyla tarihimizin en kalabalık kafilesini İstanbul'dan havalanan uçağa bindirdik. 6'sı altın, 10'u gümüş, 12'si bronz olmak üzere 10 farklı branşta 28 madalyayla tarihe geçtiler. Aslında 7'si altın toplam 29 madalyamız var. Stade de France'ta İstiklal Marşı'mızı bizlere dinleten Serkan Yıldırım'ın madalyası için hukuki mücadelemiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Paris 2024'te her alanda tarih yazdıklarını vurgulayan Aksu, 2 dünya ve 1 Avrupa rekoru kırdıklarını hatırlattı.

Tarihin en iyi sıralamasını elde ettiklerini de söyleyen Aksu, şöyle konuştu:

"Toplam madalya sıralamasında 17. sıradaydık. İlk 10 hayalimize bir adım daha yaklaştık. Golbol Milli Takımımız üst üste 3. kez altın madalya kazanarak dünya spor tarihinde daha önce elde edilmemiş bir başarıya imza attı. Burada siz değerli misafirlerin huzurunda yeni bir söz vermenin zamanıdır. Üzerine yeni başarılar eklememiz gereken bir başarı yaşadık. Paris 2024'ün üzerine yeni başarılar eklemek için, Los Angeles 2028'de daha başarılı olmak için planlamalara Paris dönüşünde uçakta başladık. 2026 Paralimpik Kış Olimpiyatları için hazırlanıyoruz. 2036 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın İstanbul'da yapılması için var gücümüzle çalışacağız. 2036 İstanbul afişlerini şehrin sokaklarına asmak için durmak yok, yola devam diyoruz. 2036 hayalimiz için paralimpik oyunlar olmadan, olimpik oyunlar olmaz."

"Sırada yeni zaferler ve hikayeler var"

Paris'in harika anılarla geride kaldığını, artık ileriye baktıklarını söyleyen Murat Aksu, şunları kaydetti:

"Günü kutlayacağız ama yarını inşa etmek için çalışmalara devam edeceğiz. Sırada yeni zaferler ve hikayeler var. Los Angeles 2028'de daha fazla branşta daha fazla sporcuyla 28 madalyadan fazlasını kazanmamız gerekiyor. Bunu başaracak olan da buradaki arkadaşlar. Onlar bir işaret fişeği yaktı, bir sonraki hedef için birbirlerine sarıldılar. Hepinizle gurur duyuyoruz, iyi ki bu ülkenin paralimpik kahramanlarısınız."

Cüre: "Hepimiz bayrağımızı gururla temsil eden isimleriz"

Paralimpik Sporcu Konseyi Başkanı ve milli para okçu Öznur Cüre, sporcular adına yaptığı konuşmayla alkış aldı.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Cüre, "Biz sporcular için yarışmak her zaman daha kolaydır. Bugün karşınızda yalnızca bir sporcu olarak değil, sporcu konseyi başkanı olarak da bulunuyorum. Hepimiz bayrağımızı gururla temsil eden isimleriz. Başarımızın temeli kalbimizdeki başarı azmidir. Sizlerle aynı takımda olmaktan, yol arkadaşı olmaktan onur duyuyorum." diye konuştu.

Sporcuların cesaret ve azminin birçok gence örnek olduğunu da ifade eden Cüre, şunları söyledi:

"Sporun iyileştirici yanı için çalışmaya her zaman devam edeceğiz. Bugün burada sadece başarımızı paylaşmak için değil, sporun toplumsal gücünü göstermek için de bir aradayız. Herkese teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Murat Aksu'ya. Bizleri her zaman teşvik ettiniz. Paralimpik sporunun önemini daha geniş kitlelere taşımak için verdiğiniz mücadele çok önemli. Bizler için durmadan, usanmadan, yorulmadan mücadele ettiniz."

Konuşmaların ardından ünlü şarkıcı Norm Ender sahneye çıktı. Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptığı 'Parla' şarkısını sporcularla birlikte Türk bayrakları eşliğinde söyledi.