Parkenin Akrepleri deplasmanda kaybetti

Antalyaspor Hentbol takımı, cezalı oyuncuların yokluğunda çıktığı Spor Toto deplasmanında maçı 33-27 kaybetti.

İlk devrenin büyük bir bölümünde eksik oyuncuları sebebiyle sahaya ağırlığını koyamayan Antalyaspor, ilk yarıyı 17 - 9 geride tamamladı. Kırmızı beyazlılar ikinci yarıda farkı 4 sayıya kadar indirerek oyuna ortak olsa da ligin lideri konumunda olan Spor Toto'nun etkili hücumlarına karşı koyamadı ve karşılaşmadan 33 - 27 mağlup ayrılan taraf oldu. Maçın sonucu ile birlikte Antalyaspor, Hentbol Erkekler Süper Liginde oynadığı 10. maçında 3. mağlubiyetini almış oldu.

Antalyaspor Hentbol takımı gelecek hafta Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da Hatayspor ile karşılaşacak. - ANTALYA