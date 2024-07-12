Parla Kabasakal, IQ Foil Youth ve Junior Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti - Son Dakika
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Parla Kabasakal, IQ Foil Youth ve Junior Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti

Parla Kabasakal, IQ Foil Youth ve Junior Avrupa Şampiyonası\'nda büyük başarı elde etti

Emr Windsurf ve Yelken Spor Kulübü sporcusu Parla Kabasakal, Fransa'da düzenlenen IQ Foil Youth ve Junior Avrupa Şampiyonası'nda U15 Kızlar Kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Ayrıca U17 Kızlar Kategorisinde de Avrupa Üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. Kabasakal'ın bu başarısı, U15'de şampiyon olan sporcuların U17'de elde ettiği en iyi dereceyi geride bırakarak yeni bir rekor kırdı. Milli sporcunun başarısı, EMR Windsurf ve Yelken Kulübü'nün gurur kaynağı oldu.

12.07.2024 09:41
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Emr Windsurf ve Yelken Spor Kulübü Sporcusu Parla Kabasakal, Fransa'da gerçekleşen IQ Foil Youth ve Junior Avrupa Şampiyonası'nda, U15 Kızlar Kategorisinde Avrupa Şampiyonu olurken, U17 Kızlar Kategorisinde Avrupa Üçüncüsü oldu.

EMR Windsurf ve Yelken Kulübü, Fransa'da düzenlenen IQ Foil Youth ve Junior Avrupa Şampiyonası'nda rüzgar gibi esti. Dünyanın birçok ülkesinden sporcunun yarıştığı şampiyonaya Milli Takım'da yer alan 6 sporcusu ile katılan EMR Windsurf Sailing Club yine tarih yazdı. Kulüp sporcusu Parla Kabasakal, U15 Kızlar Kategorisi'nde "Avrupa Şampiyonu" olarak İzmir'i gururlandırdı. Ancak İzmir'in Parla'sı bunanla da yetinmedi, zorlu geçen U17 kategorisinde de Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı. Parla'nın bu başarısı aynı zamanda yeni bir rekoru da getirdi. Çünkü bugüne kadar U15'de şampiyon olan sporcuların U17'de elde ettiği en iyi derece 8.cilik olurken İzmir'in Parla'sı, kürsüye çıkarak madalyanın sahibi oldu.

Milli Sporcu Parla Kabasakal, geçen yıl İtalya'daki 2023 Techno 293 Avrupa Şampiyonası'nda, U13 Kızlar Kategorisi'nde önce Avrupa şampiyonluğunun ardından da dünya şampiyonluğunu ilan etmişti. Kabasakal, "Bana destek olan aileme, antrenörlerime ve kulübüme teşekkür ediyorum" dedi. EMR Windsurf Sailing Club Başkanı Kadri Özkan, "Türkiye denizde daha çok parlamaya devam edecek. Sporcularımızla gurur duyuyoruz" dedi. Şampiyon Avcısı olarak anılan Kulüp Antrenörü Emirşah Polat da "Sporcularımız Türkiye'de ve dünyada elde ettikleri bu büyük başarılarla bizlere büyük gurur yaşatıyor. Sporcularımız ve aileleriyle yürüttüğümüz güzel işbirliği sayesinde yeni başarılara koşmaya devam edeceğiz. Emek veren herkesi kutluyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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