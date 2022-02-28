Parma, emektar kalecisi Buffon'un sözleşmesini uzattı - Son Dakika

İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Parma, 44 yaşındaki kalecisi Gianluigi Buffon'un sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

Sarı-lacivertli kulüp, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla deneyimli file bekçisinin sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Söz konusu paylaşımda Buffon'un üzerinde "2024" numaralı formayla poz verdiği görüldü.

Futbola Parma altyapısında başlayan Buffon, 1995-2001 yıllarında formasını giydiği sarı-lacivertli kulüple 1 UEFA Kupası (1998-1999), 1 İtalya Kupası (1998-1999), 1 İtalya Süper Kupası (1999-2000) kazanma başarısı göstermişti.

2001 yazında Juventus'a transfer olan Buffon, 2018'e kadar kesintisiz şekilde siyah-beyazlı takımda oynamıştı.

2018-2019 sezonunu Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında geçiren Buffon, yeniden Juventus'a dönmüş ve 2 sezon daha burada kalmıştı.

Deneyimli kaleci, Haziran 2021'de altyapısında yetiştiği kulüp olan Parma ile anlaştığını duyurmuştu.